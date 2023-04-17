Привіт від мерця: у центрі Мелітополя "оживили" пропагандиста Татарського (відео)

ліквідований воєнкор "ожив" на один день у Мелітополі

У центрі окупованого росіянами Мелітополя на Великдень показали відеопривітання від ліквідованого російського пропагандиста та воєнкора Владлена Татарського. Транслювався запис на великому екрані.

Відео з місця подій у своєму Telegram-каналі опублікував мер Мелітополя Іван Федоров.

У своєму зверненні ліквідований окупант "розмірковує" про смерть і воскресіння, а також чемно натякнув городянам, що рано чи пізно "ми всі помремо".

"І одного разу ми всі воскреснемо, в цьому блага звістка. З нами воскреснуть наші командири моторола, клуні, воха, всі інші, батя. Всі воскреснуть, всі разом будемо в одному строю. точно знаємо, що якось це станеться", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що відомого пропагандиста ліквідували 2 квітня у кафе "Стріт-арт" у Санкт-Петербурзі. Під час заходу йому вручили у подарунок статуетку, яка пізніше здетонувала. Підозрювану у вбивстві Татарського Дар’ю Трепову затримали поліцейські. Пізніше у мережі показали, як виглядає смертельний подарунок.