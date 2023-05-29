Він такого не пробачить: генерал-розвідник розповів про "плювок" путіна в обличчя Сі Цзіньпіну

Сі Цзіньпін може не пробачити путіну його витівку

Білорусь та росія підписали документ, згідно з яким на території РБ розміщуватиметься ядерна зброя. Однак такі дії можуть дорого коштувати путіну, який буквально плює в обличчя голові Китаю Сі Цзіньпін після березневих домовленостей про ядерне нерозповсюдження.

Таку думку "Телеграфу" висловив ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Він наголосив, що ядерна зброя розміщується на території Білорусі нібито для її захисту, а самопроголошений президент країни олександр лукашенко змушений із цим погоджуватися, оскільки у нього немає вибору.

"Внутрішньому споживачеві це "продається" як гарантії того, що на Білорусь ніхто тепер не нападе (а "страшилки" про те, що країни НАТО тільки про це і мріють, білоруська пропаганда видає із вартою заздрості регулярністю). Але при цьому вийде все з точністю до навпаки. Навіть повідомлення про підписання документів про розміщення в РБ тактичної ядерної зброї (ТЯЗ), не кажучи вже про саме розміщення, перетворює Білорусь на мету для всіх ядерних держав. Схоже, лукашенко не зрозумів, куди він влазить, на що погоджується". — пояснив Маломуж.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки також не виключає, що Лукашенко розраховує на різку реакцію з боку країн НАТО та країн, які лояльно ставляться до росії, наприклад, Індія та Китай, які є членами ядерного клубу.

"Особливо Китай, якому росія зараз фактично плює в обличчя, враховуючи березневі домовленості про ядерне нерозповсюдження. А тут — пряме підписання саме його поширення, підготовка програм з переміщення ТЯЗ в Білорусь. Припускаю, що Сі Цзіньпін такого не пробачить. Причому не пробачить саме путіну. Адже всі розуміють, що лукашенко йде на це виключно під тиском кремля", – зазначає генерал.

За його словами, є надія на те, що Пекін почне тиснути на путіна і він, своєю чергою, піде на задній план щодо ядерного шантажу.

"А там, дивись, почнеться наступ ЗСУ з усіма витікаючими… І лукашенко почне розповідати, що він всіляко чинив опір путінським планам, що не дав залучити білоруські збройні сили у війну (а що росіяни господарювали в РБ, вторгалися звідти в Україну, навіть якийсь час завдавали з тієї території ракетних ударів — так тут ми, білоруси, нібито нічого вдіяти не могли), саботував розміщення ТЯЗ. Є підстави вважати, що саме на це робить розрахунок лукашенко, керуючись старим східним прислів’ям: "Або падишах помре, або ішак здохне". Мовляв, треба просто почекати", — каже Маломуж.

Він також додав, що дії кремля втратили будь-який сенс, а тому загадувати щось дуже складно. Однак якщо він намагатиметься переміщати ядерну зброю, це не залишиться непоміченим США, Великобританією, Китаєм, іншими членами ядерного клубу.

Повний текст читайте на нашому сайті у матеріалі: Генерал оцінив наслідки білгородського рейду, ядерних ігор кремля та зміцнення України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 травня Олександр Лукашенко заявив про початок процесу переміщення росією ядерних боєприпасів на територію Білорусі.