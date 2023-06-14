Ваші напої залишаться холодними навіть на пляжі, якщо ви з собою візьмете цю річ

Домашній "холодоагент" можна зробити з підручних засобів

Влітку 2023 року в Україні очікуються спекотні дні з рекордними температурами повітря, а це означає, що настав час запасатися різними лайфхаками, які допоможуть побороти спеку.

"Телеграф" розповідає, як із підручних засобів зробити, так, щоб ваші напої виявлялися завжди холодними.

Для того, щоб тримати напої прохолодними часто використовують різні холодоагенти, які продаються в магазинах. Однак, що робити, якщо ви, наприклад, поїхали на відпочинок і забули цей девайс вдома. На допомогу прийдуть підручні засоби, які можна придбати у будь-якому супермаркеті. Йдеться про просту мочалку.

Їх достатньо занурити у воду, щоб вони вбрали рідину, а потім відправити в морозильну камеру на кілька годин. Після того, як мочалки замерзнуть, помістіть їх у зіп-пакет і покладіть у сумку з напоями або, якщо є, то сумку-холодильник.

Або ж їх також можна використовувати, щоб прикладати в спеку до розпалених частин тіла: чола, шиї, плечей.

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