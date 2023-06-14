Ваши напитки останутся холодными даже на пляже, если вы с собой возьмете эту вещь

Домашний "хладагент" можно сделать из подручных средств

Летом 2023 года в Украине ожидаются жаркие дни с рекордными температурами воздуха а это означает, что пора запасаться различными лайфхаками, которые помогут побороть жару.

"Телеграф" рассказывает, как из подручных средств сделать, так, чтобы ваши напитки оказывались всегда холодными.

Чтобы держать напитки прохладными часто используют различные хладагенты, которые продаются в магазинах. Однако, что делать, если вы, например, поехали на отдых и забыли данный девайс дома. На помощь придут подручные средства, которые можно купить в любом супермаркете. Речь идет о простой мочалке.

Их достаточно окунуть в воду, чтобы они впитали жидкость, а затем отправить в морозильную камеру на несколько часов. После того, как мочалки замерзнут, поместите их в зип-пакет и положите в сумку с напитками или, если есть, то сумку-холодильник.

Или же их можно использовать, чтобы прикладывать в жару к разгорячённым частям тела: лбу, шее, плечам.

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