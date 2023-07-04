У НАТО зробили тривожний прогноз щодо передачі західних винищувачів Україні

Підготовка передачі Україні західної авіації триватиме довго

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Україна не отримає сучасних західних винищувачів до завершення свого контрнаступу. Він наголосив, що питання передачі авіації Україні "не буде вирішено у короткостроковій перспективі".

Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції LBC.

"Дискусія про винищувачі є важливою, але її не буде вирішено в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку цього контрнаступу", — зазначив Роб Бауер.

Він наголосив, що це "важливо і зрозуміло", що Україна просить західних винищувачів, проте не треба "змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".

Відповідаючи на запитання, чи зможе Україна, на його думку, виграти війну з росією без винищувачів, Бауер сказав: "Я думаю, що Україна має перевагу, тому що має західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію".

Як повідомляв "Телеграф", днями головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чого варте Україні зволікання союзників із передачею Україні винищувачів F-16.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни тягнуть час із затвердженням графіка початку навчання українських пілотів з управління літаками F-16.