"Погані новини для вас": Байден пожартував на зустрічі з Зеленським

Зеленський назвав гарантії безпеки "дуже конкретною річчю"

На саміті НАТО президент України провів двосторонню зустріч із президентом США Джо Байденом. На ній американський лідер уже встиг пожартувати про членство України в НАТО.

Про це повідомляє "Телеграф"

Перед початком переговорів Байден пообіцяв, що США докладатиме всіх зусиль, щоб Україна отримала все, що її потрібно.

"Ви (Україна — ред.) виконали величезну роботу, вам потрібно зробити набагато більше. І я просто думаю, що ми зробимо все можливе, щоб ви отримали все, що вам потрібно. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО", – сказав президент США.

Також американський лідер озвучив "погану новину для України".

"Погані новини для вас, пане Зеленський — ми (НАТО — Ред.) нікуди не подінемось, ви застрягли з нами", — жартує Байден, натякаючи, що майбутнє України в НАТО вже вирішено.

Байден також наголосив, що війна в Україні стала приводом для об’єднання світу

"Це дуже сумно — те, що відбувається в Україні, проте добрі новини в тому, що світ об’єднується. Дуже висока ціна за це, проте відбувається об’єднання у світі. Люди розуміють, що не можна просто дивитися на те, що відбувається", — зазначив президент США.

Зеленський у свою чергу подякував союзникам за саміт та рішення на ньому.

"Ми витрачаємо ці гроші на порятунок наших життів, а також життів європейців і всього світу. Дякую за цей саміт. Наприкінці цього саміту у нас була ця успішна Рада (Україна-НАТО) і гарантії безпеки, про які, як ви сказали, ми почали говорити у Києві", — сказав Зеленський, назвавши гарантії безпеки "дуже конкретною річчю".

Нагадаємо, про те, як пройшов другий день саміту НАТО, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням. А підсумкову заяву Альянсу щодо України ви можете побачити тут.