"Погані новини для вас": Байден пожартував на зустрічі з Зеленським
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Зеленський назвав гарантії безпеки "дуже конкретною річчю"
На саміті НАТО президент України провів двосторонню зустріч із президентом США Джо Байденом. На ній американський лідер уже встиг пожартувати про членство України в НАТО.
Про це повідомляє "Телеграф"
Перед початком переговорів Байден пообіцяв, що США докладатиме всіх зусиль, щоб Україна отримала все, що її потрібно.
"Ви (Україна — ред.) виконали величезну роботу, вам потрібно зробити набагато більше. І я просто думаю, що ми зробимо все можливе, щоб ви отримали все, що вам потрібно. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне членство в НАТО", – сказав президент США.
Також американський лідер озвучив "погану новину для України".
"Погані новини для вас, пане Зеленський — ми (НАТО — Ред.) нікуди не подінемось, ви застрягли з нами", — жартує Байден, натякаючи, що майбутнє України в НАТО вже вирішено.
Байден також наголосив, що війна в Україні стала приводом для об’єднання світу
"Це дуже сумно — те, що відбувається в Україні, проте добрі новини в тому, що світ об’єднується. Дуже висока ціна за це, проте відбувається об’єднання у світі. Люди розуміють, що не можна просто дивитися на те, що відбувається", — зазначив президент США.
Зеленський у свою чергу подякував союзникам за саміт та рішення на ньому.
"Ми витрачаємо ці гроші на порятунок наших життів, а також життів європейців і всього світу. Дякую за цей саміт. Наприкінці цього саміту у нас була ця успішна Рада (Україна-НАТО) і гарантії безпеки, про які, як ви сказали, ми почали говорити у Києві", — сказав Зеленський, назвавши гарантії безпеки "дуже конкретною річчю".
Нагадаємо, про те, як пройшов другий день саміту НАТО, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням. А підсумкову заяву Альянсу щодо України ви можете побачити тут.