Температура різко впаде: синоптик дала свіжий прогноз погоди для України

Випаде нова можливість відпочити від спеки

Липень 2023 року не втомлюється дивувати погодними гойдалками, — після злив з градом, потопів та сильної спеки на українців чекає різке похолодання.

Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" розповіла синоптик "Укргідрометцентру" Анжеліка Ганчук.

Середина липня в Україні ознаменувалася низкою злив і спекою, при цьому вже ось-ось країну захлисне чергова хвиля потепління до 36 градусів Цельсія. Проте за нею прийде похолодання.

Як прогнозує синоптик Анжеліка Ганчук, уже наприкінці найближчого робочого тижня, 20-21 липня, температура повітря різко впаде по всій Україні: стовпчики термометрів у денні години показуватимуть від 19 до 24 градусів із позначкою "плюс".

Варто зауважити, що липень 2023 року шокує погодними умовами не лише українців, а й мешканців інших країн, — серед іншого, було зафіксовано найбільшу середню температуру повітря у світі за всю історію метеорологічних спостережень.

Як повідомляв "Телеграф", відлуння цих світових метеорологічних процесів проявить себе і в Україні.