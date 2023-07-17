Температура резко упадет: синоптик дала свежий прогноз погоды для Украины

Выпадет новая возможность передохнуть от жары

Июль в 2023 году не устает удивлять погодными качелями, — после ливней с градом, потопов и сильной жары украинцев ждет резкое похолодание.

Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Анжелика Ганчук.

Середина июля в Украине ознаменовалась чередой ливней и жарой, при этом только на днях страну захлестнет очередная волна потепления до 36 градусов Цельсия. Однако следом за ней придет похолодание.

Как прогнозирует синоптик Анжелика Ганчук, уже в конце ближайшей рабочей недели, 20-21 июля, температура воздуха резко упадет по всей Украине: столбики термометров в дневные часы будут показывать от 19 до 24 градусов с отметкой "плюс".

Стоит заметить, что июль в 2023 году шокирует погодными условиями не только украинцев, но и жителей других стран, — среди прочего, была зафиксирована наибольшая средняя температура воздуха по миру за всю историю метеорологических наблюдений.

Как сообщал "Телеграф", эхо этих мировых метеорологических процессов проявит себя и в Украине.