Повернення фізичної ідентифікації в банках: чому рішення уряду вважають сумнівним

У держави немає можливості відстежити точну кількість переселенців

Повернення фізичної ідентифікації для ВПО під час війни, що може призвести до блокування рахунків у "Ощадбанку" та втрати виплат, є сумнівним рішенням.

Таку думку в коментарі сайту "Телеграф" висловив заслужений економіст України Олексій Плотніков.

"Зараз ми маємо ситуацію, що є набагато гіршою і складнішою, аніж в часи пандемії. На частині територій не працюють відділення банків, частина перебуває під систематичними обстрілами. В таких умовах дані вимоги виглядають вкрай несвоєчасними. Проте я не став би шукати умисел у цьому рішенні уряду. Скоріше, воно набрало чинності автоматично, після скасування карантинних обмежень. Враховуючи обсяги зовнішнього фінансування, це не ті суми, заради яких можна було свідомо йти на таке неподобство", – впевнений Олексій Плотніков.

За словами експерта, в умовах воєнного стану у держави нема можливості навіть відстежити точну кількість переселенців і встановити їхнє реальне місцезнаходження, не кажучи вже про створення умов для виконання вимог постанови Кабміну.

Детальніше про те, хто з переселенців може залишитись без виплат, читайте в публікації на сайті "Телеграф": "Частині ВПО перестануть виплачувати допомогу: що задумав Ощадбанк і як не втратити гроші".

Як повідомляв "Телеграф", з 1 вересня 2023 року "Ощадбанк" поновлює процедуру фізичної ідентифікації пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги з числа ВПО. Рахунки клієнтів, які не встигнуть підтвердити свою особу до встановленого строку, будуть заблоковані.