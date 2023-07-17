Возвращение физической идентификации в банках: почему решение правительства считают сомнительным

У государства нет возможности отследить точное количество переселенцев

Возврат физической идентификации для ВПЛ во время войны, который может привести к блокированию счетов в "Ощадбанке" и потере выплат, является сомнительным решением.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

"Сейчас мы имеем ситуацию, которая намного хуже и сложнее, чем во времена пандемии. На части территорий не работают отделения банков, часть находится под систематическими обстрелами. В таких условиях данные требования выглядят крайне несвоевременными. Однако я не стал бы искать умысел в этом решении правительства. Скорее, оно вступило в силу автоматически после отмены карантинных ограничений. Учитывая объемы внешнего финансирования, это не те суммы, ради которых можно было сознательно идти на такое безобразие", — уверен Алексей Плотников.

По словам эксперта, в условиях военного положения у государства нет возможности даже отследить точное количество переселенцев и установить их реальное местонахождение, не говоря уже о создании условий для выполнения требований постановления Кабмина.

Подробнее о том, кто из переселенцев может остаться без выплат, читайте в публикации на сайте "Телеграф": "Части ВПЛ перестанут выплачивать помощь: что задумал Сбербанк и как не потерять деньги" .

Как сообщал "Телеграф", с 1 сентября 2023 года Ощадбанк возобновляет процедуру физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа ВПЛ. Счета клиентов, которые не успеют подтвердить свое лицо в установленный срок, будут заблокированы.