Як забезпечити людей водою без Каховської ГЕС: фахівець назвав два шляхи

Україні треба шукати шляхи водозабезпечення без Каховської ГЕС

Доцільність відновлення Каховської ГЕС після підриву її греблі росіянами, питання спірне, натомість треба підлаштовуватися під нові реалії — як у аграрній сфері, так і в забезпеченні людей водою. Проблему водопостачання можна вирішити шляхом альтернативних водогонів та артезіанських свердловин.

Таку думку "Телеграфу" висловив гідробіолог Юрій Квач.

За його словами, у нових умовах треба обирати інші культури для вирощування, ті, які не потребують поливу.

"У звʼязку з кліматичними змінами та потеплінням набагато логічніше переорієнтуватися на вирощування горіхових культур, які не вимагають багато вологи. Наприклад, в Одеській області, де також складна ситуація з водою, мало опадів і немає питної води, люди перелаштувалися на вирощування фундука, мигдалю, волоських горіхів, фісташок. Це все чудово росте і головне – легко зберігається і коштує значно дорожче, аніж пшениця чи кукурудза, яка в сезон продається за копійки", — зазначив гідробіолог.

Він додав, що також є сенс будувати шлюзи та переобладнати їх так, щоб було сприятливе судноплавство з південного до середнього Дніпра і навпаки.

"Для розвитку транспортної інфраструктури необхідно зводити мости, але не греблю", — пояснив Квач.

За словами гідробіолога, для забезпечення людей питною водою потрібно прокласти нові водогони. Він нагадав, що Каховська ГЕС забезпечувала водою сільське господарство Херсонської, Запорізької областей та півострова Крим, питною водою — Нікополь і Кривий Ріг та технічною водою — підприємства Криворіжжя.

"Впродовж цих пʼяти чи десяти років, доки відновлюватиметься гребля, населені пункти, виробничі установи, сільське господарство потребуватимуть води. Однією з альтернатив є артезіанські свердловини, які там існували раніше. Їх лише треба розчистити. Коли була дармова дніпровська вода, добувати артезіанську не було потреби. І вони були покинуті. Також необхідно зводити альтернативні водогони із забором води з Інгульця (для Кривого Рогу) і Дніпра (для Нікополя та прилеглих районів), — резюмував Юрій Квач.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Відновлення Каховської ГЕС буде такою ж дурницею, яку 70 років тому зробив СРСР", — гідробіолог