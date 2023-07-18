Как обеспечить людей водой без Каховской ГЭС: специалист назвал два пути

Украине нужно искать пути водоснабжения без Каховской ГЭС

Целесообразность восстановления Каховской ГЭС после подрыва ее плотины россиянами, вопрос спорный, нужно подстраиваться под новые реалии — как в аграрной сфере, так и в обеспечении людей водой. Проблему водоснабжения можно решить путем альтернативных водопроводов и артезианских скважин.

Такое мнение "Телеграфу" высказал гидробиолог Юрий Квач.

По его словам, в новых условиях нужно выбирать другие культуры для выращивания, не нуждающиеся в поливе.

"В связи с климатическими изменениями и потеплением гораздо логичнее переориентироваться на выращивание ореховых культур, которые не требуют много влаги. Например, в Одесской области, где также сложная ситуация с водой, мало осадков и нет питьевой воды, люди перестроились на выращивание фундука, миндаля, грецких орехов, фисташек. Это все отлично растет и главное – легко хранится и стоит значительно дороже, чем пшеница или кукуруза, которая в сезон продается за копейки", — отметил гидробиолог.

Он добавил, что также есть смысл строить шлюзы и переоборудовать их так, чтобы было судоходство с южного до среднего Днепра и наоборот.

"Для развития транспортной инфраструктуры необходимо возводить мосты, но не дамбу", — пояснил Квач.

По словам гидробиолога, для обеспечения людей питьевой водой нужно проложить новые водопроводы. Он напомнил, что Каховская ГЭС снабжала водой сельское хозяйство Херсонской, Запорожской областей и полуострова Крым, питьевой водой — Никополь и Кривой Рог и технической водой — предприятия Криворожья.

"В течение этих пяти или десяти лет, пока будет восстанавливаться плотина, населенные пункты, производственные учреждения, сельское хозяйство будут нуждаться в воде. Одной из альтернатив являются артезианские скважины, которые там существовали раньше. Их только нужно расчистить. Когда была бесплатная днепровская вода, добывать артезианскую не было потребности И они были покинуты, также необходимо возводить альтернативные водопроводы с забором воды из Ингульца (для Кривого Рога) и Днепра (для Никополя и прилегающих районов), — резюмировал Юрий Квач.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Восстановление Каховской ГЭС будет такой же глупостью, которую 70 лет назад сделал СССР", — гидробиолог