Рівень води критичний та погіршується: з'явилися тривожні новини з ДніпроГЕС

Вода продовжує йти

Після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі біля запорізької ДніпроГЕС упав до критичної позначки. Це ставить під загрозу функціонування станції.

Про це розповів гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв’ю Forbes.

За його словами, зараз середній рівень нижнього б’єфу у греблі ДГЕС становить 12,05 м, а для повноцінної роботи гідроелектростанції рівень води має становити щонайменше 12-12,5 м.

При цьому гендиректор зазначив, що, за прогнозами фахівців, вода й надалі йтиме і очікується, що її рівень може опуститися до 11 метрів. Але влада вже готується до цього і придумала план того, як можна вийти із ситуації.

"Ми очікуємо складної зими, коли знадобиться вся балансувальна потужність. Тому плануємо зробити насип біля ДніпроГЕС, який дозволить підняти рівень води на 1 метр. Важливо зробити його до початку осінньо-зимового періоду", — наголосив він.

Нагадаємо, що в Україні планують відбудувати Каховську ГЕС. Вже названа орієнтовна вартість і навіть запропоновано нове місце для неї.