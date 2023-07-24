Уровень воды критический и ухудшается: появились тревожные новости с ДнепроГЭС

Вода продолжает уходить

После подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в Днепре около запорожской ДнепроГЭС упал до критической отметки. Это ставит под угрозу функционирование станции.

Об этом рассказал гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в интервью Forbes.

По его словам, сейчас средний уровень нижнего бьефа у плотины ДГЭС составляет 12,05 м, а для полноценной работы гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м.

При этом гендиректор отметил, что, по прогнозам специалистов, вода и дальше будет уходить и ожидается, что её уровень может опустится до 11 метров. Но власти уже готовятся к этому и придумали план того, как можно выйти из сложившейся ситуации.

"Мы ожидаем сложной зимы, когда понадобится вся балансировочная мощность. Поэтому планируем сделать насыпь возле ДнепроГЭС, которая позволит поднять уровень воды на 1 метр. Важно сделать его до начала осенне-зимнего периода", — подчеркнул он.

Напомним, что в Украине планируют отстроить Каховскую ГЭС. Уже названа ориентировочная стоимость и даже предложено новое место для неё.