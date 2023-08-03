В офіційній версії загибелі Монастирського знайшли одразу кілька дивних моментів

У ДБР заявили, що пілот мав мало досвіду, але українці з цим не згодні

Український волонтер Тім Златкін прокоментував повідомлення ДБР про загибель голови МВС Дениса Монастирського. В офіційній версії, за словами волонтера, надто багато нестикувань через що до неї виникає багато питань.

Свою думку з цього приводу він висловив на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні у прес-службі ДБР заявили, що повідомили про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС України, яких вважають винними в авіакатастрофі.

Так, у повідомленні відомства сказано, що екіпажу вертольота нібито не повідомили про "складні метеорологічні дані на маршруті". Тім Златкін обурився, невже у пілотів і пасажирів вертольота "були зав’язані очі", і вони не бачили густий туман, який був того трагічного ранку.

Також слідчі ДБР заявили, що "посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації вертоліт, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів". Це також обурило волонтера, адже як, за його словами, гелікоптер для НП виявився нездатним долетіти "з пункту А до пункту Б".

Крім того, як з’ясувалося, екіпаж вертольота не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. А через складні погодні умови вертоліт змушений був летіти на гранично низькій висоті, яка навіть нижча, ніж висота будівель у Броварах.

"Це можу підтвердити, тому що він над моїм будинком на Оболоні пролетів настільки низько, що ледь не врізався. А над Дніпром його продовжило бовтати з боку в бік настільки, що я миттю натягнув броник і побіг до коридору, бо він реально міг розвернутися і влетіти у вікна. Також свідчу, що дим від нього йшов як із паровоза. Про це потім уночі писав разом із сусідами у протоколі слідчим МВС, які прийшли до нас після моєї публікації у ФБ", — написав волонтер.

Також у звіті слідчих сказано, що командир екіпажу побачив перешкоду у вигляді багатоповерхового будинку і пішов на обліт, але різко піднявся вгору, втратив орієнтування у просторі та "через відсутність необхідних навичок допустив зіткнення із землею". Таким чином, слідчі намагаються списати провину на недосвідченість пілота, але це виглядає дивно, оскільки, за словами Тіма Златкіна, він був бойовим льотчиком з великим досвідом.

В офіційній версії слідства волонтера бентежить багато моментів, і він не впевнений у тому, що українці колись дізнаються правду про трагічну загибель Дениса Монастирського.

" Чому немає чіткої відповіді: гелікоптер від початку був несправний чи це вже виявилося під час польоту??? Чому не здійснив посадку відразу як виникли проблеми? Чому так довго затягували слідство? Як на мене, занадто багато цих "чому?". І чи почуємо відверті та чесні відповіді на запитання вже маю величезний сумнів", — резюмував він.

У коментарях українці висловили згоду з позицією Тіма Златкіна. Вони не вірять у версію, де винний пілот вертольота. За деякими даними, він проривався на "Азовсталь" під час боїв за Маріуполь, а відтак точно був професіоналом своєї справи. Дехто також припустив, що вертоліт був бракований і влада намагається прикрити того, хто закупив або допустив до використання таке повітряне судно.

Раніше "Телеграф" розповідав про резонансні авіакатастрофи, в яких загинули топові політики та впливові олігархи. Серед жертв не лише Денис Монастирський.