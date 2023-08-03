В официальной версии гибели Монастырского нашли сразу несколько странностей

В ГБР заявили, что у пилота было мало опыта, но украинцы с этим не согласны

Украинский волонтер Тим Златкин прокомментировал сообщение ГБР о гибели главы МВД Дениса Монастырского. В официальной версии, по словам волонтера, слишком много несостыковок из-за чего к ней возникает много вопросов.

Свое мнение на этот счет он высказал на своей странице в Фейсбук. Сегодня в пресс-службе ГБР заявили, что сообщили о подозрении пятерым должностным лицам ГСЧС Украины, которых считают виновными в авиакатастрофе.

Так, в сообщении ведомства сказано, что экипажу вертолета якобы не сообщили о "сложных метеорологических данных на маршруте". Тим Златкин возмутился, неужели у пилотов и пассажиров вертолета "были завязаны глаза", и они не видели густой туман, который был в то трагичное утро.

Также следователи ГБР заявили, что "должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов". Это также возмутило волонтера, ведь как, по его словам, вертолет для ЧП оказался неспособен долететь "из пункта А в пункт Б".

Кроме того, как выяснилось, у экипажа вертолета не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. А из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был лететь на предельно низкой высоте, которая даже ниже, чем высота зданий в Броварах.

"Это могу подтвердить, потому что он над моим домом на Оболони пролетел настолько низко, что едва не врезался. А над Днепром его продолжило болтать из стороны в сторону настолько, что я мигом натянул броник и побежал в коридор, потому что он реально мог развернуться и влететь в окна. Также свидетельствую, что дым от него шел как из паровоза. Об этом потом ночью писал вместе с соседями в протоколе следователем МВД, пришедшим к нам после моей публикации в ФБ", — написал волонтер.

Также в отчете следователей сказано, что командир экипажа увидел препятствие в виде многоэтажного дома и пошел на облет, но резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и "ввиду отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей". Таким образом следователи пытаются списать вину на неопытность пилота, но это выглядит странно, так как, по словам Тима Златкина, он был боевым летчиком с большим опытом.

В официальной версии следствия волонтера смущает много моментов, и он не уверен в том, что украинцы когда-либо узнают правду о трагической гибели Дениса Монастырского.

"Почему нет четкого ответа: вертолет изначально был неисправен или это уже оказалось во время полета??? Почему не совершил посадку сразу как возникли проблемы? Почему так долго затягивали следствие? Как по мне, слишком много этих "почему?". И услышим ли откровенные и честные ответы на вопросы уже имею огромное сомнение", — резюмировал он.

В комментариях украинцы выразили согласие с позицией Тима Златкина. Они не верят в версию, где виноват пилот вертолета. По некоторым данным, он прорывался на "Азовсталь" во время боев за Мариуполь, а поэтому точно был профессионалом своего дела. Некоторые также предположили, что вертолет был бракованный и власти пытаются прикрыть того, кто закупил или допустил к использованию такое воздушное судно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о резонансных авиакатастрофах, в которых погибли топовые политики и влиятельные олигархи. Среди жертв не только Денис Монастырский.