Війна в Україні і не тільки: військовий експерт пояснив помилки Заходу та плани росії

Через імпотентну позицію Заходу пожежа воєн починає розростатися, каже Владислав Селезньов

Тиждень ескалації на Близькому Сході, коли терористи ХАМАС напали на Ізраїль, а той у відповідь почав зносити сектор Гази, де базуються терористи, збігся з ескалацією на сході України, де російська окупаційна армія кинулася на штурм Авдіївки. Між цими подіями проглядається певний зв’язок, як і між ХАМАС (як терористичною організацією) та росією (як державою-терористом).

На жаль, не всі на Заході бачать, що глобальна безпека розхитується саме тими, хто здійснив напад на Україну — росіянами та їхніми союзниками в особі Ірану та Північної Кореї тощо.

На жаль, не всі на Заході читають одкровення голови Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який вказує на такі зв’язки, наголошуючи на тому, що ми швидко наближаємося до глобальної війни. Не вдаються закордонні партнери і в уточнення радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, що пробуксування наступальних дій ЗСУ пов’язане насамперед зі зволіканням у постачанні озброєнь, обіцяних нам Заходом. Причому зволікань значних, від трьох до дев’яти місяців.

Думкою про те, чи варто очікувати прозріння Заходу та його активізації для протистояння новій "осі зла", з "Телеграфом" поділився військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

"Колективний Захід, на жаль, не готовий діяти активніше і жорсткіше проти викликів типу російської агресії та їй подібних. Як приклад можна навести слова колишнього командувача Сухопутних сил НАТО в Європі, генерала США у відставці Бена Ходжеса. У відповідь на критику за те, що не здійснився його весняний прогноз щодо ймовірності звільнення українськими військовослужбовцями Криму до кінця літа-2023, він нагадав, що робив такі припущення за умови, що союзники забезпечать українські Сили оборони усім необхідним. Чого, на жаль, не сталося", – констатує Владислав Селезньов.

Він наголошує, що президент США Джо Байден так і не наважився озвучити рішення у стилі: "Ми хочемо, щоб українська армія перемогла, а тому даємо їй для цього абсолютно все необхідне". Внаслідок цього нам дають рівно стільки, щоби не програти. Чого, звісно, недостатньо, щоб перемогти такого ресурсного ворога, як рф.

"Враховуючи таку імпотентну позицію колективного Заходу, пожежа воєн починає розростатися. І ось ми вже бачимо, як раз у раз спалахує Африка, як загорівся Близький Схід. Логіка подій рухається, згідно з давньою істиною — непокаране зло багаторазово множиться. Не можна виключати, що знову спалахне Корейський півострів у межах протистояння між Північною та Південною Кореями, що КНР зважиться напасти на Тайвань", – вважає експерт.

На його думку, все це – результат невиразної, чітко не зафіксованої політики країн Заходу. Вони, наголошує Владислав Селезньов, продемонстрували, що не готові кардинально боротися з проявами світового тероризму, світового зла, представленого країнами нової так званої "осі зла" (рф, Іран, Північна Корея, трохи за лаштунками — Китай).

Ті самі США, нагадує експерт, входять у турбулентний період передвиборчих процесів. І хоча вибори відбудуться лише у листопаді 2024 року, політична боротьба вже розгорнулася на повну силу, про що говорить чергова спікеріада в Палаті представників, викликана, зокрема, блокуванням допомоги для України.

"Акцент у діях американських політиків зараз робиться на тому, щоб сподобатися виборцю. А тому бал починають правити відверті популісти. І в такій ситуації навряд чи слід очікувати від США суворого прагматизму", – прогнозує Владислав Селезньов.

Таке враження, зазначає він, що сучасні політики забули, як їхні предки зуміли мобілізувати суспільство, економіки у Другу світову війну задля протистояння спільній загрозі.

"Дивно, що багато хто досі не сприймає росію та Іран як загальну загрозу, – вважає полковник. – Скажу більше, навіть в Україні, яка понад дев’ять років перебуває у стані неоголошеної війни з росією, також не видно потужних мобілізаційних процесів. Коли йде мобілізація суспільства в рамках загальної — державної — програми, спрямованої на реалізацію плану типу "все — для фронту, все — для перемоги". Це дуже тривожні тенденції, які бачить наш супротивник. А тому продовжуватиме створювати передумови для активізації бойових дій в Україні (і на фронті, і посилення атак – за участю дронів та ракет – по об’єктах цивільної інфраструктури, енергетичної, транспортної) та нові гарячі точки по всьому світу".

Коментуючи дії на українському фронті, Владислав Селезньов зазначив, що російська армія проводить потужний наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. З метою розтягнути наші ресурси одночасно атакує в районі Авдіївки.

"Очевидно, що глобальна мета таких дій – взяти під контроль усі території Луганської та Донецької областей. Адже саме під цим "прапором" починалася так звана "спеціальна військова операція". При цьому росіяни кинули чимало сил та засобів, щоб стримати наші наступальні дії на півдні, і не втратити сухопутний коридор до Криму. Я періодично чую міркування в стилі "окупанти можуть прийняти складне рішення і піти з Токмака". Але не думаю, що це станеться в найближчому майбутньому. Поки ворог має всі можливості для логістичного забезпечення свого угруповання на цьому напрямку", – вважає полковник.

Він дав прогноз на найближче майбутнє: артдуелі та використання дронів дещо знизяться у зв’язку з тим, що ми входимо у період складних погодних умов (дощі, мінусові температури). Ракетні удари з боку росії стануть частіше. Наземні бої не вщухнуть. А ось їхній рівень, як і успіх або неуспіх на тій чи іншій ділянці фронту, безпосередньо залежатимуть від тих ресурсів, які мають сторони, констатує Владислав Селезньов.