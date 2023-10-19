Замість Маляр. Відомий український письменник-фронтовик отримав пост у Міноборони

Письменник зворушливо простився зі службою в розвідці

Відомий український письменник, журналіст, продюсер, а зараз офіцер ЗСУ Іларіон Павлюк отримав посаду у Міноборони України. Він став начальником Управління печатки та інформації Міністерства оборони України.

Про це письменник повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. До нього цю посаду обіймала звільнена минулого місяця Ганна Маляр.

Іларіон Павлюк заявив, що відсьогодні офіційно припиняється його служба у ГУР МО України, де він працював останні півтора роки та подякував відомству.

"Можу чесно сказати, що служити в ГУР МОУ мені пощастило. Не випало, не трапилося, а пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це. Все будувалося навколо доцільності, результату та здорового глузду. Вдячний за це. Мої товариші з розвідгрупі були надійними безшабашами з головою на плечах. Живий завдяки цьому", — написав офіцер.

Він також висловив подяку за довіру, підтримку та людське ставлення всім, з ким перетинався по службі. За словами письменника, на війні ніколи не солодко, але у розвідці йому було добре. Нову посаду Іларіон Павлюк сприймає як амбітний напрямок та величезну відповідальність.

"Дякую Міністру оборони за те, що повірив у мене та мою команду! Разом до перемоги!", — підсумував він.

Нагадаємо, що Ганна Маляр та інші заступники Міністра оборони України були звільнені зі своїх посад після того, як замість Олексія Резнікова Міноборони очолив Рустам Умеров. Проте ходять чутки, що Ганна Маляр може залишитися у відомстві.

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