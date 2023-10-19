Вместо Маляр. Известный украинский писатель-фронтовик получил пост в Минобороны

Известный украинский писатель, журналист, продюсер, а сейчас офицер ВСУ Илларион Павлюк получил должность в Минобороны Украины. Он стал начальником Управления печати и информации Министерства обороны Украины.

Об этом писатель сообщил на своей странице в Фейсбук. До него этот пост занимала уволенная в прошлом месяце Анна Маляр.

Илларион Павлюк заявил, что с сегодняшнего дня официально прекращается его служба в ГУР МО Украины, где он работал последние полтора года и поблагодарил ведомство.

"Могу честно сказать, что служить в ГУР МОУ мне повезло. Не выпало, не случилось, а повезло. Командиры были настоящими лидерами и боевыми собратьями. Ценю это. Все строилось вокруг целесообразности, результата и здравого смысла. Благодарен за это. Мои товарищи по разведгруппе были надежными бесшабашами с головой на плечах. Жив благодаря этому", — написал офицер.

Он также выразил благодарность за доверие, поддержку и человеческое отношение всем, с кем пересекался по службе. По словам писателя, на войне никогда не сладко, но в разведке ему было хорошо. Новую должность Илларион Павлюк воспринимает как амбициозное направление и огромную ответственность.

"Благодарю Министра обороны за то, что поверил в меня и мою команду! Вместе к победе!", — подытожил он.

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