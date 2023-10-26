Зеленський обіцяв, але... У Кабміні обґрунтували урізання виплат ВПО

Влада країни не хоче "безцільно роздавати гроші"

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) уріжуть соціальні виплати, які вони отримують на себе та на дітей. Держава не бачить сенсу у тому, щоб зберігати статус переселенця довічно, особливо з огляду на фінансовий стан людей.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами, держава може перенаправити частину коштів із виплат на інші потреби.

На початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський заявив, що виплати переселенцям платитимуть протягом усього воєнного стану. Але тепер це вважають недоцільним, оскільки дохід деяких переселенців у десятки разів більший за суму виплат.

"А з якою метою їм платити ці гроші? Якщо у нас є люди, які перейшли із суду до суду і продовжують отримувати заробітну плату у 100 тисяч гривень, то навіщо їм ці 2 тисячі?.. Тому ми й кажемо, що тим, кому це потрібно, і, якщо немає достатнього доходу, їм платитиметься допомога по бідності. Але якщо людина має дохід і Mercedes преміумкласу, то навіщо їй 2 тисячі?", — сказала Оксана Жолнович.

Також міністр додала, що багато переселенців, маючи "достатній майновий рівень", продовжують отримувати виплати. Внаслідок перерахунку близько 10 тисяч українців припинили отримувати допомогу.

"Всі ці кошти залучені, тому ми не можемо бездумно платити всім і роздавати гроші безцільно, бо хтось їх недоотримує, а ресурс має бути розподілений адресно", — наголосила міністр соціальної політики України.

Нагадаємо, що переселенці в Україні отримують 2 тисячі гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на кожну дитину щомісяця.

Детальніше про виплати переселенцям та думку щодо цього влади читайте у матеріалі "Якщо є Mercedes, то навіщо платити 2 тисячі": у Кабміні оригінально пояснили урізання виплат ВПО".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деяких українців позбавлять не лише переселенських виплат, а й пенсій. ПФУ може зменшити виплати на 20% і навіть на 50%.