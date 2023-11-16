Війни в Україні теж торкнулися: Байден розповів, про що говорив із Сі Цзіньпіном

США та Китай уклали деякі угоди

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів у ніч на 16 листопада торкалися питань війни в Україні та ситуації у Секторі Гази. Також було порушено й інші глобальні питання.

Байден після переговорів у Каліфорнії заявив, що обговорив із китайським лідером ситуацію в Південнокитайському морі, у Тайванській протоці, а також питання звільнення американських громадян. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних та глобальних питань, включаючи відмову росії зупинити жорстоку та агресивну війну проти України та конфлікт у Газі", — сказав американський лідер.

При цьому він зазначив, що йому не вдалося укласти угоди щодо низки важливих питань. При цьому сторони змогли домовитися про те, щоб відновити військові зв’язки та працювати над обмеженням виробництва фентанілу, синтетичного наркотику, який щороку вбиває десятки тисяч американців. Крім того, американський та китайський лідери домовилися про тіснішу співпрацю в майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Білому домі спочатку говорили про те, що Україна не буде головною темою переговорів у США.