В Україну прибув лідер нейтральної до війни європейської країни: перші подробиці

Це перший візит президента Швейцарії до України

В Україну приїхав голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берс. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським та візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки.

Про це президент Швейцарії повідомив на сторінці в Twitter. Також він має намір обговорити подальшу допомогу Україні з боку Швейцарії.

"У центрі уваги — вплив агресивної війни рф на світову продовольчу безпеку і довгострокову підтримку Швейцарії для України", — зазначив Берсе.

Зазначимо, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету і виступає проти реекспорту своєї зброї до країн, де ведуться бойові дії. Нещодавно спалахнув скандал через те, що патрони швейцарського виробництва могли потрапити до України. Країна вже розпочала розслідування з цього приводу.

Водночас 7 червня у Швейцарії схвалили правку до закону про те, що країна дозволяє постачання своєї зброї в Україну з третіх країн. А 28 липня Швейцарія приєдналася до санкцій проти росії, попри свій нейтралітет, але заборонила постачання танків Leopard Україні. Крім цього влада країни виступила за те, щоб все ж таки створити спеціальний трибунал для покарання володимира путіна та його соратників. Загалом уже 38 країн підтримали цю ідею.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україну відвідав голова Євроради Шарль Мішель. Напередодні із Зеленським у Києві зустрілася президент Молдови Майя Санду, а також голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.