Ярмарок марнославства: чи мають прокурори право приймати дорогі подарунки на професійне свято

Через аналогічні "привітання" в Європі чи США посадовець вже втратив би роботу

Офіс генерального прокурора України потрапив у черговий скандал. У п'ятницю, 1 грудня, професійне свято працівників прокуратури перетворилось на ярмарок марнославства з нескінченною хвилею візитерів, які заходили в адмінбудівлю з подарунковими пакетами, щоб привітати посадовців.

Зняте журналістами відео на місці подій наробило такого галасу у соцмережах, що відреагувати на інцидент довелося самому очільнику відомства Андрію Костіну. За його словами, Генеральна інспекція Офісу вже отримала доручення провести службове розслідування і вжити заходів за його результатами.

"Телеграф" з'ясовував, як до таких привітань ставляться громадяни і що загрожує держслужбовцям за отримання дорогих подарунків на професійне свято.

Українці переказують "вітання"

Цікаво, що реакція суспільства на свято в Офісі генпрокурора виявилась неоднозначною. Користувачі соцмереж розділилися на два табори: одні обурились фактично неприхованим хабарництвом, інші ж не побачили у таких привітаннях нічого кримінального, адже отримання символічних подарунків до професійного свята є сталою традицією у школах, лікарнях та інших державних установах.

Щоб отримати своєрідний зріз думок, "Телеграф" запитав у своїх читачів, чи вважають вони припустимим подібну поведінку посадовців. За результатами голосування, в якому взяли участь понад 700 підписників нашого Telegram-каналу, 57% опитаних виступають проти того, щоб працівники прокуратури приймали подарунки під час війни, 7% не бачать у цьому нічого поганого, і ще 36% ладні дозволити посадовцям брати "презенти" лише за умови, що усі вони будуть передані на користь ЗСУ з офіційним звітуванням.

В коментарях до опитування думки також розділилися.

Нонсенс, якому нема місця в правовій державі

Якщо в очах громадськості дана ситуація може мати різні оцінки, то з боку правознавців вердикт прокурорам виноситься однозначно невтішний. За словами адвоката, партнера-засновника юридичної фірми VB Partners Дениса Бугая, подібні привітання держслужбовців є неприпустимими для будь-якої цивілізованої країни.

– Чому подарунки від колег або знайомих держпосадовця не можуть розглядатися як прояв доброзичливості в особистих стосунках?

– Отримання презентів чиновником – не предмет його особистих взаємостосунків. Це питання чітко врегульоване законодавством. Згідно Закону України "Про запобігання корупції", державні службовці не мають права вимагати, просити та отримувати дороговартісні подарунки (рухоме і нерухоме майно, грошові кошти, переваги, послуги, нематеріальні активи) для себе або когось іншого, від осіб, що не належать до категорії близьких (члени сім'ї, дружина/чоловік, опікун/піклувальник/опікуваний).

Ба більше, заборона поширюється і на осіб, які не є державними службовцями, але надають публічні послуги, наприклад, нотаріуси, експерти, оцінювачі.

Під повну заборону підпадають презенти будь-якої вартості, передані держслужбовцю у зв'язку з виконанням ним функцій держави/місцевого самоврядування, і з боку особи, що перебуває у його підпорядкуванні або ж від її родичів першого та другого ступеня споріднення.

Виключення становлять подарунки, які не підпадають під вищенаведені ознаки, і якщо їхня вартість не перевищує один прожитковий мінімум працездатної особи (2684 грн у 2023 році). Крім того, сукупна вартість подарунків від однієї особи за рік не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів.

– Чому отримання подарунків у День вчителя – норма, а у День працівників прокуратури – є протизаконним?

– Нескінченна хвиля пакетів, що прямували до Офісу генпрокурора має розглядатися у трьох вимірах оцінювання.

По-перше, етична сторона – зона відповідальності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Питання порядку денного просте: чи має право прокурор отримувати дарунки від осіб, з якими він процесуально взаємодіє під час виконання службових повноважень.

По-друге, розмір і ціна подарунків регулюється антикорупційним законодавством. Закон України "Про запобігання корупції" забороняє державним службовцям одержувати коштовні подарунки. Деякі презенти підлягають обов’язковому декларуванню.

По-третє, це потенційні конфлікти інтересів, оскільки прокурори отримують пакунки не від своїх друзів чи родичів, а від представників бізнесу та інших правоохоронців. Тобто від осіб, які потенційно можуть бути учасниками їхніх кримінальних проваджень, або є об’єктами нагляду та керівництва.

– Якби закони в Україні виконувались як в США чи Європі, що мало б відбуватися під час вручення цих подарунків?

– Законом передбачено порядок дій службовця, які він зобов’язаний здійснити у разі надходження пропозиції щодо отримання подарунка.

Він має невідкладно:

відмовитися від пропозиції;

за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (НАЗК).

Інші особи, які стали свідками одержання подарунку або пропозиції його надання, також можуть повідомити про такий факт керівника та НАЗК. Повідомлення може бути як відкритим, так і анонімним.

– Що загрожувало б цим посадовцям, якби факт передачі дорогих подарунків був доведений?

– Якщо доведено лише отримання подарунку з категорії заборонених, передбачена адміністративна відповідальність – штраф в розмірі 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (при повторному порушенні протягом року – від 200 до 400 НМДГ) з конфіскацією такого подарунка. Якщо подарунок буде кваліфікований як неправомірна вигода, посадовцю буде загрожувати кримінальна відповідальність.

Крім того, навіть якщо подарунок підпадає під категорію обмежено дозволених або дозволених, після його отримання держслужбовець не матиме права ухвалювати рішення на користь особи, що його подарувала. В іншому разі в силу вступає норма про конфлікт інтересів, а отже, рішення буде визнане незаконним.

Враховуючи, що Закон про протидію корупції все ж залишає посадовцям лазівку для отримання подарунків, цілком ймовірно, відповідальність за свято в Офісі генпрокурора ніхто не понесе.

Завжди можна сказати, що в пакунках був шоколад і шампанське, не уточнюючи при цьому, що їхня вартість дорівнює річному рівню доходів пересічних українців.