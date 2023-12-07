Ярмарка тщеславия: имеют ли прокуроры право принимать дорогие подарки в профессиональный праздник

Из-за аналогичных "поздравлений" в Европе или США чиновник уже потерял бы работу

Офис генерального прокурора Украины попал в очередной скандал. В пятницу, 1 декабря, профессиональный праздник работников прокуратуры превратился в ярмарку тщеславия с бесконечной волной визитеров, которые заходили в админздание с подарочными пакетами, чтобы поздравить чиновников.

Видео, снятое журналистами на месте событий, наделало такой шум в соцсетях, что отреагировать на инцидент пришлось самому главе ведомства Андрею Костину. По его словам, Генеральная инспекция Офиса уже получила поручение провести служебное расследование и принять меры по его результатам.

"Телеграф" выяснял, как к таким поздравлениям относятся граждане и что грозит госслужащим за получение дорогих подарков на профессиональный праздник.

Украинцы передают "поздравления"

Интересно, что реакция общества на праздник в Офисе генпрокурора оказалась неоднозначной. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни возмутились фактически нескрываемым взяточничеством, другие же не увидели в таких поздравлениях ничего криминального, ведь получение символических подарков к профессиональному празднику является устоявшейся традицией в школах, больницах и других государственных учреждениях.

Чтобы получить своеобразный срез мнений, "Телеграф" спросил своих читателей, считают ли они допустимым подобное поведение должностных лиц. По результатам голосования, в котором приняли участие более 700 подписчиков нашего Telegram-канала, 57% опрошенных выступают против того, чтобы работники прокуратуры принимали подарки во время войны, 7% не видят в этом ничего плохого, и еще 36% готовы разрешить чиновникам брать "презенты" только при условии, что все они будут переданы в пользу ВСУ с официальной отчетностью.

В комментариях к опросу мнения также разделились.

Нонсенс, которому нет места в правовом государстве

Если в глазах общественности данная ситуация может иметь разные оценки, то со стороны правоведов вердикт прокурорам выносится однозначно неутешительный. По словам адвоката, партнера-основателя юридической фирмы VB Partners Дениса Бугая, подобные поздравления госслужащих недопустимы для любой цивилизованной страны.

– Почему подарки от коллег или знакомых госчиновника не могут рассматриваться как проявление доброжелательности в личных отношениях?

– Получение презентов чиновником – не предмет его личных взаимоотношений. Этот вопрос четко урегулирован законодательством. Согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", государственные служащие не имеют права требовать, просить и получать дорогостоящие подарки (движимое и недвижимое имущество, денежные средства, преимущества, услуги, нематериальные активы) для себя или кого-то другого, от лиц, не принадлежащих категории близких (члены семьи, супруга/супруг, опекун/попечитель/опекаемый).

Более того, запрет распространяется и на лиц, не являющихся государственными служащими, но предоставляющих публичные услуги, например, нотариусы, эксперты, оценщики.

Под полный запрет подпадают презенты любой стоимости, переданные госслужащему в связи с выполнением им функций государства/местного самоуправления, и со стороны находящегося в его подчинении лица или от его родственников первой и второй степени родства.

Исключение составляют подарки, которые не подпадают под указанные выше признаки, и если их стоимость не превышает один прожиточный минимум трудоспособного лица (2684 грн в 2023 году). Кроме того, совокупная стоимость подарков от одного человека за год не должна превышать двух прожиточных минимумов.

– Почему получение подарков в День учителя – норма, а в День работников прокуратуры – противозаконно?

– Бесконечная волна пакетов, направлявшихся в Офис генпрокурора должна рассматриваться в трех измерениях оценки.

Во-первых, нравственная сторона – зона ответственности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Вопрос повестки дня прост: вправе ли прокурор получать подарки от лиц, с которыми он процессуально взаимодействует при исполнении служебных полномочий.

Во-вторых, размер и стоимость подарков регулируется антикоррупционным законодательством. Закон Украины "О предотвращении коррупции" запрещает государственным служащим получать ценные подарки. Некоторые презенты подлежат обязательному декларированию.

В-третьих, это потенциальные конфликты интересов, поскольку прокуроры получают свертки не от своих друзей или родственников, а от представителей бизнеса и других правоохранителей. То есть от лиц, которые могут быть участниками их уголовных производств, или являются объектами надзора и руководства.

– Если бы законы в Украине выполнялись как в США или Европе, что должно было происходить во время вручения этих подарков?

– Законом предусмотрен порядок действий служащего, которые он обязан совершить в случае поступления предложения по получению подарка.

Он имеет безотлагательно:

отказаться от предложения;

по возможности идентифицировать лицо, сделавшее предложение;

привлечь свидетелей, если это возможно, в том числе из числа сотрудников;

письменно уведомить о предложении непосредственного руководителя (при наличии) или руководителя соответствующего органа, предприятия, учреждения, организации, специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (НАПК).

Другие лица, ставшие свидетелями получения подарка или предложения его предоставления, также могут сообщить об этом руководителю и НАПК. Сообщение может быть как открытым, так и анонимным.

– Что угрожало бы этим должностным лицам, если бы факт передачи дорогих подарков был доказан?

– Если доказано только получение подарка из категории запрещенных, предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 100-200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (при повторном нарушении в течение года – от 200 до 400 НМДГ) с конфискацией такого подарка. Если подарок будет квалифицирован как неправомерная выгода, должностному лицу будет угрожать уголовная ответственность.

Кроме того, даже если подарок подпадает под категорию ограниченно разрешенных или разрешенных, после его получения госслужащий не будет иметь права принимать решения в пользу одарившего его лица. В противном случае в силу вступает норма о конфликте интересов, а значит, решение будет признано незаконным.

Учитывая, что Закон о противодействии коррупции все же оставляет чиновникам лазейку для получения подарков, по всей вероятности, ответственность за праздник в Офисе генпрокурора никто не понесет.

Всегда можно сказать, что в пакетах был шоколад и шампанское, не уточняя при этом, что их стоимость равна годовому уровню доходов рядовых украинцев.