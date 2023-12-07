"Папа Карло полагодить": Дубінський показав травми в суді та викликав жарти українців (відео)

Дубінський пройшов обстеження

Народний депутат Олександр Дубінський, який заявив, що його нібито побили у СІЗО, пройшов рентген. За його словами, медики виявили у нього травми.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Згідно з заявою депутата, яку він зробив, посилаючись на медичний висновок, під час проходження рентген-обстеження у нього виявили перелом десятого та одинадцятого ребер.

Свій пост Дубінський також підкріпив відео із зали суду, де він показував результати "побиття". На ньому він демонструє область на тілі, де в нього залишився великий синець. Він нібито залишився після "побиття", з моменту якого минуло вже 5 днів.

Варто зазначити, що заяви Дубінського досить іронічно зустріли у мережі. Так, наприклад, відомий активіст і волонтер Сергій Стерненко написав : "Рот наче цілий". Звичайні користувачі також були не скупі на іронію:

Нагадаємо, у правоохоронних органах спростували заяву Дубінського, що він нібито був побитий у СІЗО. Там кажуть, що не знайшли на його тілі жодних ушкоджень.

Зараз нардеп є фігурантом трьох справ — перша справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом батька на лікування. Під час поїздки подруга "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні. Друга справа проти Дубінського – про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

13 листопада йому було вручено ще одну підозру, вже у справі про державну зраду. За матеріалами слідства він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил росії.

Як повідомляв "Телеграф", Печерський суд Києва наклав арешт на майно Дубінського.