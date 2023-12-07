"Папа Карло починит": Дубинский показал травмы в суде и вызвал шутки украинцев (видео)

Дубинский прошел обследование

Народный депутат Александр Дубинский, который заявил, что его якобы избили в СИЗО, прошел рентген. По его словам, медики выявили у него травмы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Согласно заявлению депутата, которое он сделал, ссылаясь на медицинское заключение, во время прохождения рентген-обследования у него обнаружили перелом десятого и одиннадцатого ребер.

Свой пост Дубинский также подкрепил видео с зала суда, где он показывал результаты "избиения". На нем он демонстрирует область на теле, где у него остался большой синяк. Он якобы остался после "избиения", с момента которого прошло уже 5 дней.

Стоит отметить, что заявления Дубинского довольно иронично встретили в сети. Так, например, известный активист и волонтер Сергей Стерненко написал: "Рот вроде бы цел". Обычные пользователи также были не скупы на иронию:

Напомним, в правоохранительных органах опровергли заявление Дубинского, что он якобы был избит в СИЗО. Там говорят, что не нашли на его теле никаких повреждений.

Сейчас нардеп является фигурантом трех дел — первое дело Дубинского касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне. Второе дело против Дубинского – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

13 ноября ему было вручено еще одно подозрение, уже по делу о государственной измене. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил россии.

Как сообщал "Телеграф", Печерский суд Киева наложил арест на имущество Дубинского.