СБУ до сих пор не отреклась: адвокат рассказал, сколько дел открыто против Порошенко

Эти производства до сих пор не закрыты

Наразі відомо про понад сотню окремих кримінальних проваджень, де фігурує п’ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко. Їх передають з одного правоохоронного органу в інший.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив його адвокат Ілля Новіков. Він підкреслив, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії ситуація з цими справами не змінилася.

"Нам відомо про понад сотню окремих проваджень, точне число ніхто вам не скаже. Їх відкривають, потім об'єднують з іншими, потім з ними щось відбувається, їх передають з одного органу в інший, але в принципі всі ці близько сотні кримінальних проваджень, де фігурує Петро Порошенко, існують, ніхто їх не закривав", – зазначив Новіков.

Юрист нагадав про те що у грудні 2021 року було оголошено про підозру Порошенку у державній зраді в рамках розслідування "вугільної справи". За словами Новікова, це тоді стало сенсацією.

"Напередодні вторгнення буквально до останніх днів, до середини лютого 2022, влада намагалась його заарештувати. В цій справі у нас був Медведчук, якого за цей час вже обміняли. Вже звільнено зі скандалом голову СБУ Івана Баканова, який починав цю справу, вже нема генпрокурора Ірини Венедиктової, яка це підписувала. Але СБУ досі не зреклася того, що начебто вони вірять, що президент Порошенко припустився державної зради 2014 року", – підсумував він.

Про це, а також про неіснуючу російську опозицію, значення протестів у РФ, провінційну безнадійність, "ватників" та справи Порошенка Ілля Новіков розповів в інтерв’ю "Телеграфу": "Оточення Путіна — це Змій Горинич з тисячею голів, кожна з яких працює на себе": юрист Ілля Новіков.

Нагадаємо, що 30 листопада п’ятого президента України Петра Порошенка не випустили з України. Його завернули прямо на кордоні, незважаючи на підписане відрядження головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.