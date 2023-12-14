СБУ до сих пор не отреклась: адвокат рассказал, сколько дел открыто против Порошенко

Эти производства до сих пор не закрыты

На данный момент известно о более сотне отдельных уголовных производств, где фигурирует пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко. Их передают из одного правоохранительного органа в другой.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил его адвокат Илья Новиков. Он подчеркнул, что после начала широкомасштабного вторжения в Россию ситуация с этими делами не изменилась.

"Нам известно о более сотне отдельных производств, точное число никто вам не скажет. Их открывают, потом объединяют с другими, потом с ними что-то происходит, их передают из одного органа в другой, но в принципе все эти около сотни уголовных производств, где фигурирует Петр Порошенко, существуют, никто их не закрывал", – отметил Новиков.

Юрист напомнил о том, что в декабре 2021 года было объявлено о подозрении Порошенко в государственной измене в рамках расследования "угольного дела". По словам Новикова, тогда это стало сенсацией.

"Накануне вторжения буквально до последних дней, до середины февраля 2022 года, власти пытались его арестовать. В этом деле у нас был Медведчук, которого за это время уже обменяли. Уже уволен со скандалом глава СБУ Иван Баканов, который начинал это дело, уже нет генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая это подписывала. Но СБУ до сих пор не отреклась от того, что вроде бы они верят, что президент Порошенко совершил государственную измену 2014 года", – подытожил он.

Об этом, а также о несуществующей российской оппозиции, значении протестов в РФ, провинциальной безнадежности, "ватников" и делах Порошенко Илья Новиков рассказал в интервью "Телеграфу": "Окружение Путина — это Змей Горыныч с тысячей голов, каждая из которых работает на себя": юрист Илья Новиков.

Напомним, что 30 ноября пятого президента Украины Петра Порошенко не выпустили из Украины. Его завернули прямо на границе, несмотря на подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.