Аргументи для Орбана і республіканців в США. Які шанси в України отримати мільярди

Рішення ЄС заблокував прем'єр-міністр Угорщини

Напередодні лідери країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі вирішили почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Угорщина до останнього погрожувала зірвати саміт, але врешті все вирішилося на самій події — під час голосування прем'єр Віктор Орбан вийшов із зали. Але на жаль, відлучився він ненадовго, бо вже того ж дня наклав вето на гроші для України у 50 млрд євро.

Згодом Орбан видав ще один епічний шедевр — написав пост, мовляв, він "не дозволив віддати гроші угорців", хоча факт участі Угорщини у фінансуванні дискусійний. Угорський друг Путіна також заявив, що ЄС прийняв "погане рішення" розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою, і сказав, що Угорщина зможе заблокувати вступ пізніше.

На початку другої зими війни Київ опинився у скрутному становищі. Життєво важливі для виживання України пакети допомоги поки під питанням, адже вагання відбуваються і в США.

Євросоюз знайде рішення на початку 2024 року

Мова про 50 мільярдів євро для Києва на кілька років (2024–2027) у вигляді грантів і позик. Їх мають виділити в рамках механізму Ukraine Facility, а спрямовувати на відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Нова досконаліша програма має замінити старі механізми підтримки: Європейський інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (разом зі складником "Східне партнерство"), NDICI, кредитні програми.

Високопосадовці ЄС заспокоюють — Україна свої гроші отримає, мовляв, потрібно просто якось оминути знаменитий "угорський базар". Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працюватиме над оперативним рішенням щодо фінансування перед новим самітом Євросоюзу на початку 2024 року.

"На початку наступного року буде нове рандеву. І ми, як Комісія, використаємо час до того часу, щоб переконатися, що що б не сталося на наступній Європейській раді, ми матимемо оперативне рішення", – сказала фон дер Ляєн, додавши, що необхідно працювати над "альтернативними рішеннями" якщо не буде одностайності.

Глава Євроради Шарль Мішель вже анонсував, що Євросоюз проведе екстрений саміт на початку 2024 року, щоб узгодити програму допомоги Україні до 2027 року обсягом 50 млрд євро

"26 країн підтримали (програму допомоги Україні), але 26 — недостатньо для ухвалення рішення, тому ми матимемо спеціальний саміт у складі 27 країн, щоб погодити цю пропозицію", — сказав він.

На запитання про те, як блок планує переконати Угорщин, Мішель пожартував: "Це дуже гарне запитання!"

"Ми сповнені рішучості використати всі можливі аргументи, і ми будемо працювати – з повагою… і ми знаємо, що отримати єдине рішення завжди складно, але це важливе рішення, яке ми повинні прийняти. І я думаю, що вчорашні дебати були також приводом для того, щоб краще зрозуміти, які можуть бути деякі інструменти, які можуть бути деякі аргументи, які ми будемо використовувати в найближчі дні, в наступні тижні для підготовки наступного засідання Європейської Ради", — каже Мішель.

FT цитує Мішеля, заявивши, що лідери отримають другий шанс укласти угоду на позачерговому саміті, який, як очікується, відбудеться в Брюсселі в січні. Кілька лідерів також дали зрозуміти, що вони можуть підтримати пакет підтримки, який не включатиме Угорщину, щоб обійти вето Орбана. Також видання цитує Каю Каллас, яка розмірковує, що це набагато складніше, тому що треба думати про нові інструменти, а це також означає просити дозвіл у парламенту. Ірландський політик Лео Варадкар сказав, що "можливо, щоб 26 країн-членів надали гроші на двосторонній основі, не через структури Європейського Союзу".

Але є побоювання, що рішення без одностайного консенсусу всіх 27 лідерів може послабити єдність ЄС і створити небезпечний прецедент для майбутніх рішень щодо зовнішньої політики.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС знайде рішення щодо схвалення фінансування для України після вето Орбана. Вона запевнила, що Україна не залишиться без підтримки, для цього є різні способи.

"Запевняю, Україна не залишиться без підтримки, для цього є різні способи. Я майже впевнена, що ми знайдемо рішення до січня.", — каже Каллас.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що впевнений, що Віктор Орбан підпише пакет фінансової допомоги Україні в новому році. Макрон назвав вчинок Орбана актом самоушкодження, мовляв, той заблокував гроші для своєї країни.

"Я очікую від Віктора Орбана в найближчі місяці… щоб вони поводилися як європейці і не брали політичний прогрес у заручники. Ми колективно хочемо вірити, що він, окрім позерства, покаже себе відповідальним настільки, наскільки його поважатимуть", — сказав Макрон.

МЗС України опублікувало заяву, де заявило, що на саміті ЄС все ж було досягнуте "принципове рішення" про створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки. В МЗС уточнили, що 50 млрд євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію, а також прискорення інтеграції в ЄС.

"Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", – зазначили у відомстві.

Гроші від США можуть покласти під ялинку

Фінансування для України пов’язане з внутрішньою боротьбою навколо імміграційної політики США. На кону — пакет фінансування на 61 мільярд доларів для України, за який мають проголосувати разом з іншими питаннями.

Україна у прямому сенсі чекає різдвяного дива, адже перемовини трохи прискорилися — Сенат продовжив свою роботу на наступний тиждень, хоча у цей час зазвичай в усіх канікули. У разі, якщо рішення не буде винесено до Різдва, тоді питання допомоги Україні розглянуть у січні.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Палата представників вчора завершила роботу, але у майбутньому пакеті не тільки допомога Україні, а ще й Ізраїлю і питання прикордонної безпеки.

"Демократи почали їх (республіканців, ред.) публічно мочити в стилі: "ну ось, кричали-кричали, а самі проміняли питання безпеки кордонів на різдвяні відпустки". Вже навіть Спікер був вимушений якось реагувати і написати, що Палата не буде чекати, щоб отримати та обговорювати поспішні рішення", — пише Железняк.

Раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо різко висловився щодо заяв свого угорського колеги Віктора Орбана. За словами де Кроо, Орбану взагалі було краще мовчати, аніж намагатися щось сказати на широкий загал.