Рейтинг міністрів-2023: хто в Кабміні отримав найвищу оцінку, а хто не вартий і "двійки"

Двоє міністрів не заробили навіть мінімального балу

Профільні експерти оцінили роботу Кабінету міністрів та керівників чотирьох важливих відомств — НБУ, "Укренерго", НАБУ та НАЗК. Кожен експерт ставив чиновнику оцінку за 10-бальною шкалою, а для підсумкового рейтингу розраховувався середньоарифметичний бал.

Одразу четверо міністрів отримали по 8 балів, а двоє не змогли набрати навіть "одиницю". Про це йдеться у рейтингу "Фокусу".

Хто отримав найвищі та найнижчі бали

По 8 балів за роботу в умовах війни отримали міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр освіти та науки Оксен Лісовий, Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Їхню діяльність оцінили досить високо, але все ж таки у профільних експертів знайшлися зауваження.

Найгіршими в рейтингу виявилися ексміністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Їм навіть не виставили підсумковий бал.

Михайло Федоров

Головним здобутком міністра стала "Армія дронів". Експерти високо оцінили роботу Михайла Федорова на міжнародній арені. Саме завдяки його зусиллям Україна зараз є однією з країн, яка визначає світові тенденції у галузі технологій та безпеки. Але до Федорова були питання щодо кібербезпеки та ефективності "IT-армії", тому вищої оцінки йому не поставили.

Олександр Кубраков

Експерти високо оцінили організацію логістики задля забезпечення обороноздатності держави. Відзначили також швидке та ефективне відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях. Проте відомство під керівництвом Кубракова не спромоглося відреагувати вчасно на блокування кордону польськими перевізниками.

Оксен Лісовий

У міністра освіти та науки експерти відзначили високі комунікаційні навички та ефективність роботи. Процес формування професійних управлінців у цій сфері назвали одним із головних досягнень Лісового. Тепер науковці зможуть займатися науковою діяльністю, а професійні адміністратори візьмуть на себе керівництво "вишами". Позитивно оцінили також скасування заочної форми отримання освіти та повернення субвенцій на Нову українську школу (НУШ) до бюджету-2024.

Володимир Кудрицький

Експерти поставили високий бал голові правління НЕК "Укренерго", адже вважають його заслугою той факт, що українська енергосистема встояла минулої зими. За останній рік збільшились технічні можливості для імпорту електроенергії. Кудрицький з командою також активно залучав західні гранти та кредити для відновлення обладнання, яке постраждало через обстріл армією РФ.

Вадим Гутцайт

Він обіймав одразу дві високі посади — президента Національного олімпійського комітету (НОК) та міністра молоді та спорту. Гутцайт не зміг залучити спонсорів, не відкривав нових спортивних майданчиків та не надавав належної підтримки дитячо-юнацькому спорту. Також експерти зазначили, що він не зміг перешкодити допуску спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних змагань. Не забули вони й про безліч скандалів, тож Гутцайт залишився без оцінки.

Олександр Ткаченко

Українці кілька разів вимагали звільнити колишнього міністра культури. Експерти зазначили, що він не зміг зберегти культурні цінності від російської агресії. Відзначили вони й скандал із виділенням Мінкультом 400 млн грн на кінопродакшн під час війни. У результаті Ткаченко сам подав заяву про відставку.

Оцінка Дениса Шмигаля

Головним досягненням прем’єр-міністра України є реалізація програми соціальної підтримки. Уряд зміг подбати про виплату зарплат та пенсій. Вчасно було подано до парламенту проект бюджету на 2024 рік. Експерти також відзначили роботу уряду в налагодженні державних програм.

Проте оцінка Шмигалю лише 5,7 бала. Це середньоарифметичний бал оцінки всіх міністрів його кабінету.

Раніше "Телеграф" писав, що депутат Ярослав Железняк створив рейтинг витрат на закордонні поїздки посадових осіб Офісу президента. Такою була його відповідь на резонансний рейтинг Стефанчука.