Рейтинг министров-2023: кто в Кабмине получил высшую оценку, а кто не достоин и "двойки"

Двое министров не заработали даже минимальный балл

Профильные эксперты оценили работу Кабинета министров и руководителей четырех важных ведомств — НБУ, "Укрэнерго", НАБУ и НАПК. Каждый эксперт ставил чиновнику оценку по 10-балльной шкале, а для итогового рейтинга рассчитывался среднеарифметический балл.

Сразу четверо министров получили по 8 баллов, а двое не смогли набрать даже "единицу". Об этом говорится в рейтинге "Фокуса".

Кто получил высшие и низшие баллы

По 8 баллов за работу в условиях войны получили министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр образования и науки Оксен Лисовой, Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Их деятельность оценили достаточно высоко, но все же у профильных экспертов нашлись замечания.

Худшими в рейтинге оказались экс-министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт и экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Им не выставили итоговый балл.

Михаил Федоров

Главным достижениям министра стала "Армия дронов". Эксперты высоко оценили работу Михаила Федорова на международной арене. Именно благодаря его усилиям Украина сейчас является одной из стран, которая определяет мировые тенденции в области технологий и безопасности. Но к Федорову были вопросы насчет кибербезопасности и эффективности "IT-армии", поэтому высшую отметку ему не дали.

Александр Кубраков

Эксперты высоко оценили организацию логистики для обеспечения обороноспособности государства. Отметили также быстрое и эффективное восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Однако ведомство под руководством Кубракова не смогло отреагировать вовремя на блокировку границы польскими перевозчиками.

Оксен Лисовой

У министра образования и науки эксперты отметили высокие коммуникационные навыки и отличную эффективность работы. Процесс формирования профессиональных управленцев в этой сфере назвали одним из главных достижений Лисового. Теперь научные работники смогут заниматься научной деятельностью, а профессиональные администраторы возьмут на себя руководство вузами. Позитивно оценили также отмену заочной формы образования и возвращение субвенций на Новую украинскую школу (НУШ) в бюджет-2024.

Владимир Кудрицкий

Эксперты поставили высокий балл председателю правления НЭК "Укрэнерго", ведь считают его заслугой тот факт, что украинская энергосистема устояла прошлой зимой. За последний год увеличились технические возможности для импорта электроэнергии. Кудрицкий с командой также активно привлекал западные гранты и кредиты для восстановления оборудования, пострадавшего из-за обстрелов армией РФ.

Вадим Гутцайт

Он занимал сразу два высоких поста — президента Национального олимпийского комитета (НОК) и министра молодежи и спорта. Гутцайт не смог привлечь спонсоров, не открывал новые спортивные площадки и не оказывал должной поддержки детско-юношеского спорту. Также эксперты отметили, что он не смог препятствовать допуску спортсменов из РФ и Беларусь к международным соревнованиям. Не забыли они и о множестве скандалов, поэтому Гутцайт остался без оценки.

Александр Ткаченко

Украинцы несколько раз требовали уволить уже бывшего министра культуры. Эксперты отметили, что он не смог уберечь культурные ценности от российской агрессии. Отметили они и скандал с выделением Минкультом 400 млн грн на кинопродакшн во время войны. В итоге Ткаченко сам подал заявление об отставке.

Оценка Дениса Шмыгаля

Главным достижением премьер-министра Украины является реализация программы социальной поддержки. Правительство смогло позаботиться о выплате зарплат и пенсий. Вовремя был подан в парламент и бюджет на 2024 год. Эксперты отметили и работу правительства в налаживании государственных программ.

Однако оценка Шмыгалю была выставлена всего 5,7 баллов. Это среднеарифметический балл оценки всех министров его кабинета.

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