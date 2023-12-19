Колишній заступник міністра оскаржував вирок 10 років ув’язнення: що вирішив суд

Ексзаступника міністра підозрюють у шахрайстві й не тільки

Вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку залишили незмінним. ВАКС відхилив скаргу адвокатів сторони захисту.

Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. За ґратами ексзаступник міністра проведе 10 років.

Засідання Вищого антикорупційного суду відбулося у вівторок, 19 грудня. Заслухавши доводи сторін, було ухвалено рішення залишити вирок без змін.

"Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Таким чином, суд залишив без змін вирок ВАКС, яким колишній міністр засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні. прокуратури.

Рішення набуло чинності з моменту проголошення, але Гримчак має право оскаржити його упродовж трьох місяців у Верховному суді.

Нагадаємо, що колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака 23 лютого поточного року було визнано винним за кількома статтями ККУ: ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище"). Затримано його ще у 2019 році разом із дружиною у справі про вимогу 1,1 млн доларів хабарів за те, щоб нібито посприяти у прийнятті рішень певними чиновниками.

Також за місцем проживання заступник міністра та його дружини пройшов обшук, а про підозру їм повідомили 15 серпня 2019 року. Але заступник міністра не погодився зі звинуваченнями.

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