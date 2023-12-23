Чому підбиті безпілотники все ще небезпечні: Ігнат дав відповідь

Навіть пошкоджений дрон ще може летіти деяку відстань – суто за інерцією

Російські ударні безпілотники навіть у підбитому стані можуть летіти ще кілька кілометрів, тому вони й долітають до Києва, або Львова. Саме через це підбитий над Києвом російський БПЛА влучив у жилий будинок.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону. За його словами, це був саме підбитий українськими зенітниками безпілотник.

"Якби він влучив повністю в цей будинок, то там не було б поверху просто, а не вибиті шибки у квартирі та пожежа. Це десь "підранок", як я їх називаю. Вони до Львова долітають, до Києва долітають і долітатимуть. Київ – це величезне місто і вони шукають маршрути. Вони летять дорогами, можуть річкою летіти. Не завжди вдається перехопити їх на підступах до столиці", – сказав Ігнат.

Речник ПС додав, що навіть пошкоджений дрон ще може летіти деяку відстань – суто за інерцією. Тут все залежить від того, хто саме збиває цей безпілотник – зенітна ракетна установка, самохідна зенітка з її гарматами, або ж розрахунок мобільної групи ППО.

"Якщо "Гепард", що б'є по тому дрону, або зенітки влучають або ракета, то там шансів у нього вже немає, він розривається і падає вниз просто шматочками. А якщо його збивають на півдні вогневі групи тим, що є, то він летить, і добре, якщо бойова частина не активується, тоді ще ураження мало буде. Але якщо бойова частина активується під час падіння, то буде яма, вирва або такі небажані наслідки", – резюмував він.

Як писав "Телеграф", російські терористи ввечері 21 грудня знову намагалися атакувати Київ за допомогою безпілотників "Шахед". Безпілотники було знищено, однак внаслідок падіння уламків були пошкодження будівель у деяких районах столиці, нажаль, не обійшлося й без постраждалих.

Під час повітряної тривоги у Києві 21 грудня ввечері один з російських безпілотників ударив у багатоквартирний жилий будинок.