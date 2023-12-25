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"Це просто ой": Фейгін, коментуючи нові заяви Арестовича, не втримався від матюка

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Марк Фейгін та Олексій Арестович Новина оновлена 25 грудня 2023, 14:31
Марк Фейгін та Олексій Арестович. Фото mark_feygin / Instagram

Ексрадник ОП знову висловився за переговори з Росією

Російський юрист та блогер Марк Фейгін шокований нещодавньою заявою колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Останній висловився на тему укладання миру між Україною та Росією.

Про це Фейгін заявив у ході ефіру на своєму youtube-каналі. Він зазначив, що не розуміє Арестовича.

"Це прямо, я вам скажу, просто ой. Просто вау. І це взагалі просто о. Тобто таке я почув, що я пас ... Я просто в ах ... е. Я просто не розумію ... Як це? Як це все складається ... для чого це?" — сказав він.

Як відомо, Арестович в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній заявив, що після укладання миру між Україною та Росією потрібно подати спільний позов проти Заходу. Він висловив думку, що з Путіним "треба розмовляти".

"Путіну треба сказати: "Давайте укладемо мир". Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред’явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все", – зазначив він.

Нагадаємо, у серпні 2023 року різко припинилися спільні ефіри Арестовича з Фейгіним, які регулярно велися з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пізніше Фейгін записав відео, в якому порадив припинити обговорювати цю тему.