"Это просто ой": Фейгин, комментируя новые заявления Арестовича, не удержался от мата

Экс-советник ОП снова высказался за переговоры с Россией

Российский юрист и блогер Марк Фейгин шокирован недавним заявлением бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Последний высказался на тему заключения мира между Украиной и Россией.

Об этом Фейгин заявил в ходе эфира на своем youtube-канале. Он отметил, что не понимает Арестовича.

"Это прямо, я вам скажу, просто ой. Просто вау. И это вообще просто о. То есть такое я услышал, что я пас… Я просто в ах…э. Я просто не понимаю… Как это? Как это все складывается… для чего это?" — сказал он.

Как известно, Арестович в интервью российской журналистке Юлии Латыниной заявил, что после заключения мира между Украиной и Россией нужно подать совместный иск против Запада. Он высказал мнение, что с Путиным "нужно разговаривать".

"Путину нужно сказать: "Давайте заключим мир". Но мы его заключим особенно хитрым образом: мы предъявим коллективный иск Западу. Украина и Россия вместе. Запад нам должен все", – отметил он.

Напомним, в августе 2023 года резко прекратились совместные эфиры Арестовича с Фейгиным, которые регулярно велись с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину. Позже Фейгин записал видео, в котором посоветовал прекратить обсуждать эту тему.