Видатні волонтери сучасності. Як екснардепи тікають у Європу за системою "Шлях"

Замість допомоги чоловіки призовного віку "зникають" на чужбині

Не встиг згаснути скандал щодо гучної втечі журналіста Олексія Печія під час відрядження на саміт Євросоюзу, як з'ясувалися подробиці щодо трьох колишніх народних депутатів, які виїхали з України по системі "Шлях". Чоловіки залишили країну як волонтери й лишилися у безпечних країнах ЄС: одному з них для переїзду у Париж довелося збрехати справжнім волонтерам. "Телеграф" розповідає, що відомо про важливих утікачів:

VIP-втікачі

Мова про колишнього депутата парламенту, 53-річного Олександра Третьякова, 44-річного Сергія Кацубу та 47-річного екснардепа-регіонала Олександра Заца. Журналісти NGL Media з'ясували, що усі ці особи мали б повернутися до України з гуманітарною чи військовою допомогою, але після перетину кордону загадково зникали.

Колишній нардеп Третьяков чотири рази обирався до Верховної Ради від "Нашої України" та "Блоку Петра Порошенка", але під час останніх виборів до парламенту не попав. Видання пише, що чоловік обдурив львівських волонтерів, аби ті внесли його до системи "Шлях". У розслідуванні йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення Третьяков звітував, що активно завозить автомобілі для ЗСУ, передає захисникам бронежилети, шоломи та рації. Згодом він зник, а восени його помітили на Єлисейських полях у Парижі.

З'ясувалося, що чоловік виїхав ще 19 квітня 2022 року. До системи "Шлях" його додала Львівська обласна військова адміністрація (ЛОВА), куди його попросила внести "Народна самооборона Львівщини". Волонтери кажуть, що Третьяков сам звернувся до них і попросив допомогти йому привезти вантаж для ЗСУ. Сказав, що має контакти, завезе засоби захисту, які будуть передані нашим військовослужбовцям. Після цього волонтери не бачили ні Третьякова, ні обіцяних засобів захисту для ЗСУ.

Другим VIP-втікачем є досить впливовий за часів Януковича Сергій Кацуба, який раніше обіймав керівну посаду у "Нафтогазі України", обирався народним депутатом від "Партії регіонів", а потім фігурував у розслідуваннях через "вишки Бойка". Після повномасштабного вторгнення чоловік пішов на пониження і став водієм-перевізником гуманітарних вантажів. Саме так його позначило у системі "Шлях" Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, пише видання.

Попри посаду водія чоловік їхав не на вантажівці, а на новому Mercedes-Benz GLE 350D з прикметними номерами КІ0001РІ, комбінацією, що зустрічається на всіх автомобілях родини Кацуб. Надати дозвіл на виїзд Сергія Кацуби клопотав не благодійний фонд, а приватна комерційна компанія – ТОВ "Мікс Тревел Групп ЛТД". Директора цієї компанії, Сергія Бойка, згодом засудили до 5 років умовно за участь у схемі незаконного виїзду ухилянтів. Фірма вносила ухилянтів до системи "Шлях" як волонтерів за ціну від 1500 до понад 4000 доларів.

Третій волонтер — колишній нардеп-регіонал та голова Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) Олександр Зац. У червні 2022 року Херсонська ОВА двічі вносила його до системи "Шлях" як волонтера, а 27 червня Зац виїхав з країни через пункт пропуску "Лужанка" і більше не повертався. Він постійно бере участь у подіях з настільного тенісу, його пересування по Європі можна відстежувати повідомленнями очолюваної ним досі федерації. Допомогла виїхати 47-річному Олександру Зацу громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь" зі Львова.

Гучні випадки втеч до цього

Третьяков, Кацуба та Зац — лише одні з небагатьох, хто вирішив виїхати під виглядом волонтерів. У вересні 2022 року "Схеми" з’ясували, що син високопосадовця часів Януковича, Андрія Портнова, навесні минулого року виїхав з України за гуманітаркою як волонтер і не повернувся. У систему "Шлях" його внесла Львівська обласна адміністрація на підставі звернення ГО "Народна самооборона". 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець".

У січні 2023 року втік син Олени Копанчук (депутат від "Слуги народу"), Дмитро, після цього написавши заяву про складання депутатського мандату депутата Рудківської міськради Львівської області. А у березні цього року стендап-комік Андрій Щегель похизувався тим, що виїхав з країни за дозволом від Мінкульту. Після цього випадку стало зрозуміло, що в системі з дозволами на виїзд з України є слабкі місця, тож Мінкульт вирішив зробити порядок виїзду за кордон більш жорстким.

Днями начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав, що 10 волонтерів організацій "Єдина Україна" та "Аджалик" не повернулися після виїзду за кордон через систему "Шлях". А на початку грудня журналісти виявили аж 13 місцевих депутатів, які втекли з країни за допомогою системи "Шлях", мова про таких політиків:

депутата Харківської обласної ради Віталія Абрамова;

депутата Новомосковської районної ради на Дніпропетровщині Максима Кривду ;

; депутата Харківської районної ради Станіслава Лебедєва;

священника і депутата Херсонської райради Ігоря Семеніхіна ;

; депутата Соледарської міської ради Сергія Петрова ;

; депутата Добропільської міської ради на Донеччині Артема Сундучнікова ;

; депутата Чортківської міськради та ексочільника муніципальної варти Чорткова Назарія Пиптика ;

; депутата Бориспільської міської ради на Київщині Сергія Пашина ;

; депутата Покровської райради в Кривому Розі Юрія Красножона ;

; депутата Бучанської районної ради на Київщині Святослава Куценка ;

; депутата Золочівської райради на Львівщині Бориса Довбету ;

; депутата Дніпровської районної ради Віталія Дорохіна ;

; депутата Саксаганської районної ради Кривого Рогу Романа Резніка.

Як змінюють правила через втікачів та гульвіс

Військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон через режим воєнного стану. Але для певних категорій все ж є винятки. Приміром, це заброньовані від мобілізації працівники підприємств лише для відряджень, водії та волонтери легально перетинають кордон за системою "Шлях", а співаки й музиканти звертаються за дозволом до Мінкульту для участі у благодійних концертах на підтримку України, а спортсмени можуть виїхати для участі у змаганнях. Через зловживання правила час від часу змінюють.

Не всі ті, хто залишили Україну, повернулися назад. Так, після випадку зі Щегелем артисти, митці та працівники ЗМІ мають подавати у Мінкульт підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік, а також надавати контракти із зазначеною метою виїзду. Також минулого року відбулася низка скандалів з відпочином чиновників — заступника генерального прокурора Олексія Симоненка під час війни бачили на відпочинку в Іспанії, а нардеп від партії "Слуга народу" Микола Тищенко поїхав аж у Таїланд нібито в рамках службового відрядження. Після цього виїзд для держслужбовців закрили, виїхати за межі України нардепи, урядовці та судді можуть тільки в разі службових відряджень.

За даними ДПСУ, щодоби через західний кордон України виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, з них близько 150−200 людей — це волонтери або чоловіки, які виїжджають за системою "Шлях".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скандальний блогер-ухилянт із Києва Андрій Сапунов втік до Молдови, а потім почав публікувати фото на тлі Ейфелевої вежі. Також ми розповідали, що журналісти змогли дізнатися імена 2248 чоловіків, які виїхали за кордон за дозволами Львівської ОВА за допомогою системи "Шлях". Йдеться про чоловіків, котрі так і не повернулися назад. Крім того, розслідувачі встановили 372 організації, причетні до їхньої переправляння.