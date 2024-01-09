Справу Дубінського передали до суду: за що судитимуть нардепа і як можуть покарати

Нардеп є фігурантом трьох справ

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Його судитимуть за службове підроблення для виїзду за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування. Слід зазначити, що ім'я нардепа не повідомляється, але фабула справи відповідає його звинуваченні у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 КК України.

ДБР спільно з СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Також зазначається, що ДБР отримало інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також можливе обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року. 11 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата. Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата.

Нагадаємо, зараз нардеп є фігурантом трьох справ — перша справа Дубінського стосується його виїзду за кордон під приводом батька на лікування. Під час поїздки подруга "спалила" його спільний з нею відпочинок у Барселоні.

Друга справа проти Дубінського – про організацію схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. 13 листопада йому було вручено ще одну підозру, вже у справі про державну зраду. За матеріалами слідства він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням Генштабу збройних сил Росії.