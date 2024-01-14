Телеканал "Рада" замовив телепрограми на більш ніж 100 мільйонів у компанії, пов'язаної з ексзаступником голови ОП: подробиці
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Фірма повинна робити відеоконтент протягом 2024 року
Компанія "Кінокіт", яку пов’язують з колишнім "слугою народу" Кирилом Тимошенком, виграла тендер Парламентського телеканалу "Рада" на суму в 104,9 млн грн. Конкурс на створення відеоконтенту для марафону "Єдині новини #UAразом" був проведений ще у грудні 2023 року, проте переможець став відомим лише у січні.
Цю новину народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував у Телеграмі. Він висловив своє обурення через витрату двох третіх бюджету телеканалу на це замовлення.
"Телеканал Рада оголосив тендер на "створення (виробництво) аудіовізуальних творів (телевізійних програм) для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом"". І одразу знайшов переможця. Ціна питання: 105 млн грн! І не повірите, але вже одразу і переможець без конкурсу є компанія "Кінокіт", повʼязана з вже ексзамом голови ОП Кирилом Тимошенко… Сто пʼять мільйонів грн…це 2/3 від бюджету каналу Ради", ― написав Железняк.
Інформація про тендер з’явилась на сайті ProZorro. Згідно з укладеним контактом, компанія "Кінокіт" повинна виготовити протягом 2024 року 62 тисячі хвилин відеоконтенту.
Компанія повинна буде створювати контент для різних програм, від документальних проєктів до прямоефірних та виїзних студій. Згідно з розрахунками, одна хвилина буде коштувати 1692 грн.
Нагадаємо, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко звільнився з посади через низку скандалів через використання свого службового становища. Його також виключили з провладної партії "Слуга народу". Одні з найгучніших скандалів ― незаконний виїзд за кордон, безкоштовне проживання у дорогому готелі та використання позашляховика, який Україні був переданий у гуманітарних цілях.
Раніше "Телеграф" писав про зміну формату "Єдиних новин". Вони вже виконали свою місію після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тепер каналам, особливо з великою аудиторією, потрібно змінювати формати та розвиватись. Це особливо важливо на фоні зниження довіри до телемарафону серед українців.