Телеканал "Рада" замовив телепрограми на більш ніж 100 мільйонів у компанії, пов'язаної з ексзаступником голови ОП: подробиці

Фірма повинна робити відеоконтент протягом 2024 року

Компанія "Кінокіт", яку пов’язують з колишнім "слугою народу" Кирилом Тимошенком, виграла тендер Парламентського телеканалу "Рада" на суму в 104,9 млн грн. Конкурс на створення відеоконтенту для марафону "Єдині новини #UAразом" був проведений ще у грудні 2023 року, проте переможець став відомим лише у січні.

Цю новину народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував у Телеграмі. Він висловив своє обурення через витрату двох третіх бюджету телеканалу на це замовлення.

Тендер телеканалу "Рада" на створення контенту в 2024 році

Цей тендер був виграний компанією "Кінокіт"

"Телеканал Рада оголосив тендер на "створення (виробництво) аудіовізуальних творів (телевізійних програм) для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UAразом"". І одразу знайшов переможця. Ціна питання: 105 млн грн! І не повірите, але вже одразу і переможець без конкурсу є компанія "Кінокіт", повʼязана з вже ексзамом голови ОП Кирилом Тимошенко… Сто пʼять мільйонів грн…це 2/3 від бюджету каналу Ради", ― написав Железняк.

Інформація про тендер з’явилась на сайті ProZorro. Згідно з укладеним контактом, компанія "Кінокіт" повинна виготовити протягом 2024 року 62 тисячі хвилин відеоконтенту.

Всього 1 хвилина контенту коштує 1692 грн

Компанія повинна буде створювати контент для різних програм, від документальних проєктів до прямоефірних та виїзних студій. Згідно з розрахунками, одна хвилина буде коштувати 1692 грн.

Нагадаємо, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко звільнився з посади через низку скандалів через використання свого службового становища. Його також виключили з провладної партії "Слуга народу". Одні з найгучніших скандалів ― незаконний виїзд за кордон, безкоштовне проживання у дорогому готелі та використання позашляховика, який Україні був переданий у гуманітарних цілях.

Раніше "Телеграф" писав про зміну формату "Єдиних новин". Вони вже виконали свою місію після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тепер каналам, особливо з великою аудиторією, потрібно змінювати формати та розвиватись. Це особливо важливо на фоні зниження довіри до телемарафону серед українців.