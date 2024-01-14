Укр

Телеканал "Рада" заказал телепрограммы на более чем 100 миллионов у компании, связанной с экс-заместителем главы ОП: подробности

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
524
Парламентский телеканал "Рада" Новость обновлена 14 января 2024, 20:55
Парламентский телеканал "Рада". Фото Скриншот

Фирма должна производить видеоконтент в течение 2024 года

Компания "Кинокит", связываемая с бывшим "слугой народа" Кириллом Тимошенко, выиграла тендер Парламентского телеканала "Рада" на сумму в 104,9 млн грн. Конкурс на создание видеоконтента для марафона "Единые новости #UAвместе" был проведен еще в декабре 2023 года, однако победитель стал известен только в январе.

Эту новость народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал в телеграмме. Он выразил свое возмущение из-за расхода двух третьих бюджета телеканала по этому заказу.

Скрин тендера на телеканал "Рада"
Тендер телеканала "Рада" на создание контента в 2024 году
Скрин тендера, который выиграла компания "Кинокит"
Этот тендер был выигран компанией "Кинокит"

"Телеканал Рада объявил тендер на создание (производство) аудиовизуальных произведений (телевизионных программ) для обеспечения круглосуточного информационного марафона "Единые новости #UAразом"". И сразу нашел победителя. Цена вопроса: 105 млн грн! И не поверите, но уже сразу победителем без конкурса является компания "Кинокит", связанная с уже эксзамом главы ОП Кириллом Тимошенко… Сто пять миллионов грн…это 2/3 от бюджета канала Рады", ― написал Железняк.

Информация о тендере появилась на сайте ProZorro. Согласно заключенному контакту, компания "Кинокит" должна изготовить в течение 2024 года 62 тысячи минут видеоконтента.

Договор о предоставлении услуг по расценкам
Всего 1 минута контента стоит 1692 грн

Компания должна будет создавать контент для разных программ, от документальных проектов до прямоэфирных и выездных студий. Согласно расчетам, одна минута будет стоить 1692 грн.

Напомним, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уволился с должности из-за ряда скандалов из-за использования своего служебного положения. Его также исключили из провластной партии "Слуга народа". Одни из самых громких скандалов – незаконный выезд за границу, бесплатное проживание в дорогой гостинице и использование внедорожника, который Украине передали в гуманитарных целях.

Ранее "Телеграф" писал об изменении формата "Единых новостей". Они выполнили свою миссию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Теперь каналам, особенно с большой аудиторией, нужно изменять форматы и развиваться. Это особенно важно на фоне снижения доверия к телемарафону среди украинцев.

Теги:
#Тендер #Рада #Телемарафон