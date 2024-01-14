Телеканал "Рада" заказал телепрограммы на более чем 100 миллионов у компании, связанной с экс-заместителем главы ОП: подробности

Фирма должна производить видеоконтент в течение 2024 года

Компания "Кинокит", связываемая с бывшим "слугой народа" Кириллом Тимошенко, выиграла тендер Парламентского телеканала "Рада" на сумму в 104,9 млн грн. Конкурс на создание видеоконтента для марафона "Единые новости #UAвместе" был проведен еще в декабре 2023 года, однако победитель стал известен только в январе.

Эту новость народный депутат Украины Ярослав Железняк прокомментировал в телеграмме. Он выразил свое возмущение из-за расхода двух третьих бюджета телеканала по этому заказу.

Тендер телеканала "Рада" на создание контента в 2024 году

Этот тендер был выигран компанией "Кинокит"

"Телеканал Рада объявил тендер на создание (производство) аудиовизуальных произведений (телевизионных программ) для обеспечения круглосуточного информационного марафона "Единые новости #UAразом"". И сразу нашел победителя. Цена вопроса: 105 млн грн! И не поверите, но уже сразу победителем без конкурса является компания "Кинокит", связанная с уже эксзамом главы ОП Кириллом Тимошенко… Сто пять миллионов грн…это 2/3 от бюджета канала Рады", ― написал Железняк.

Информация о тендере появилась на сайте ProZorro. Согласно заключенному контакту, компания "Кинокит" должна изготовить в течение 2024 года 62 тысячи минут видеоконтента.

Всего 1 минута контента стоит 1692 грн

Компания должна будет создавать контент для разных программ, от документальных проектов до прямоэфирных и выездных студий. Согласно расчетам, одна минута будет стоить 1692 грн.

Напомним, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко уволился с должности из-за ряда скандалов из-за использования своего служебного положения. Его также исключили из провластной партии "Слуга народа". Одни из самых громких скандалов – незаконный выезд за границу, бесплатное проживание в дорогой гостинице и использование внедорожника, который Украине передали в гуманитарных целях.

Ранее "Телеграф" писал об изменении формата "Единых новостей". Они выполнили свою миссию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Теперь каналам, особенно с большой аудиторией, нужно изменять форматы и развиваться. Это особенно важно на фоне снижения доверия к телемарафону среди украинцев.