Фури вже поїхали: поляки призупинили блокаду на кордоні України, нові деталі домовленостей

Це ще не кінець блокади

Після досягнення домовленостей між урядами Польщі та перевізниками, які блокують український кордон, ситуація з блокадою зрушила з мертвої точки. Вже відомо про поновлення нормального режиму роботи на кількох пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. Йдеться про пункти пропуску "Краковець" та "Рава-Руська". Тепер оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють для того, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до цього в’їзду в Україну перед цими пунктами пропуску чекали майже 700 вантажівок.

Тим часом у Мінвідновленні України розповіли про те, на яких умовах домовилося з польською владою про розблокування прикордонних пунктів на кордоні:

Створення окремого пасу в онлайн-черзі для порожніх вантажівок на "Ягодин – Дорогуськ". Технічно ця можливість доступна, як тільки буде відновлено стабільний рух на пункті пропуску, буде оцінена ефективність такого рішення.

Відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для порожніх вантажівок. Це також виконано.

Початок пілотного проєкту на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" без реєстрації в електронній черзі перетину кордону.

Для довідки: блокаду польських перевізників внаслідок домовленостей не завершено, але призупинено до 1 березня. За цей час уряд Польщі зобов’язується вирішити їхні проблеми.

Нагадаємо, польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку місяця. Проте перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.

Польські фермери почали блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною ще 23 листопада 2023 року. Вони припиняли протести із 24 грудня, але 4 січня знову повернулися до протестів. Вони заявляли про готовність блокувати кордон до 3 лютого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство сільського господарства Румунії та фермери, які блокують кордон з Україною, досягли угоди, кілька вимог протестувальників було задоволено. Однак це не означає негайного припинення протестів.