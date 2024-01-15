В облягаючій сукні: Опра Вінфрі викликала фурор після схуднення (фото, відео)

69-річній ведучій можна лише позаздрити

Легендарна американська телеведуча Опра Вінфрі приголомшила своїх шанувальників новим елегантним вбранням, який ідеально підкреслив фігуру знаменитості. 69-річна зірка стала почесною гостею на 29-й щорічній церемонії вручення премії Critics Choice Awards 2024 ("Вибір критиків" — ред.) у Санта-Моніці, Каліфорнія, так само як і зірка "Барбі" Марго Роббі, яка відвідала захід у червоному вбранні.

Відома ведуча ток-шоу Опра Вінфрі, вийшла на сцену, щоб вручити нагороду за кращу чоловічу роль, і продемонструвала свою точену фігуру в облягаючій сукні фіолетового кольору. Своїми оновленими формами Опра не втомлюється хвалитися, адже знаменитість боролася із зайвою вагою не один рік.

Раніше ми писали, що Вінфрі змогла кардинально змінити харчові звички. На початку свого шляху до схуднення вага ведучої була близько 107 кг і за рік вона успішно скинула 18 кг. Тепер зірка успішно підтримує вагу приблизно на рівні 89 кг та продовжує вести активний спосіб життя.

Опра Вінфрі дуже схудла: фото і відео

Опра Вінфрі елегантна у свої 69 років. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Опра Вінфрі в компанії американского актора Девіда Ойелоуо. Фото: Getty Images

Раніше ми писали про нестаріючу і стильну Дженніфер Еністон. 54-річна актриса побувала на церемонії вручення нагород, де були присутні практично всі переможці "Золотого глобуса 2024" : від зірки "Опенгеймера" Кілліана Мерфі до зірки " Вбивць квіткового місяця " Леонардо Ді Капріо та Марго Роббі з "Барбі".