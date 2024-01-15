В облегающем платье: Опра Уинфри произвела фурор после похудания (фото, видео)

69-летней ведущей можно только позавидовать

Легендарная американская телеведущая Опра Уинфри ошеломила своих поклонников новым элегантным нарядом, который идеально подчеркнул фигуру знаменитости. 69-летняя звезда стала почетной гостьей на 29-й ежегодной церемонии вручения премии Critics Choice Awards 2024 ("Выбор критиков" — ред.) в Санта-Монике, Калифорния, так же как и звезда "Барби" Марго Робби, посетившая мероприятие в красном наряде.

Известная ведущая ток-шоу Опра Уинфри вышла на сцену, чтобы вручить награду за лучшую мужскую роль, и продемонстрировала свою точеную фигуру в облегающем платье фиолетового цвета. Своими обновленными формами Опра не устает хвастаться, ведь знаменитость боролась с лишним весом не один год.

Ранее мы писали, что Уинфри смогла кардинально изменить пищевые привычки. В начале своего пути к похудению вес ведущей был около 107 кг, и за год она успешно сбросила 18 кг. Теперь звезда успешно поддерживает вес примерно на уровне 89 кг и продолжает вести активный образ жизни.

Опра Уинфри очень похудела: фото и видео

Опра Уинфри элегантна в свои 69 лет. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Опра Уинфри в компании американского актера Дэвида Ойелоуо. Фото: Getty Images

Ранее мы писали о нестареющей и стильной Дженнифер Энистон. 54-летняя актриса побывала на церемонии вручения наград, где присутствовали практически все победители "Золотого глобуса 2024": от звезды "Оппенгеймера" Киллиана Мерфи до звезды "Убийц цветочной луны" Леонардо Ди Каприо и Марго Робби из "Барби".