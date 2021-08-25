Итоги дня 25 августа: Вилкул снова мэр Кривого Рога, “Северный поток-2” проиграл суд в Германии, Украина добыла 8 медалей на Паралимпиаде

Главные события дня

Вечерний дайджест главных событий 25 августа.

Насыщенной важными событиями для Украины оказалась среда, 25 августа. Количество больных коронавирусом возросло, прошел первый день Паралимпиады-2020 в Токио, экс-президенты сделали ряд громких заявлений.

Обо всем по порядку — в материале "Телеграфа".

Коронавирус в Украине

COVID-19

По состоянию на утро, 25 августа, коронавирус выявили у 727 людей. За праздничный день заболели 46 детей и 10 медработников. Лидером по заболеваемости остается столица Украины — Киев.

Ющенко рассказал, кто сорвал ПДЧ Украины в НАТО

Третий президент Украины Виктор Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко до сих пор не считает убедительным ответ, который получил 13 лет назад на саммите НАТО.

По его словам, Украине могли дать План действий по членству в НАТО еще 13 лет назад, однако этого не случилось из-за двух известных политиков — канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози.

Кучма объяснил, почему Украина потеряла Крым и Донбасс

Второй президент Украины Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что потеря Крыма и Донбасса — парадоксальные вещи.

По его мнению, Украина потеряла Крым, поскольку не стала защищать своё, а война на Донбассе началась потому, что украинское государство в конце концов начало отвечать оккупанту. В итоге сопротивление стало причиной войны.

И.о. мэра Кривого Рога стал Вилкул

И.о. мэра Кривого Рога Юрий Вилкул

После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова местные депутаты избрали исполняющим обязанности градоначальника 71-летнего Юрия Вилкула, отца известного политика Александра Вилкула, который с 2012 по 2014 год был вице-премьер-министром Украины.

"Северный поток-2" проиграл суд в Германии

газопровод "Северный поток-2"

Российский газопровод "Северный поток-2" проиграл суд в Германии и его обязали соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС.

Компания-оператор газопровода заявила, что это может их уничтожить. Более того, российскому газопроводу придется потратить дополнительные деньги и время, чтобы соответствовать этой директиве.

На Паралимпиаде в Токио украинцы добыли 8 медалей

Украинские спортсмены на Паралимпиаде в Токио

Паралимпийская сборная Украины ударно стартовала на Играх в Токио. В первый соревновательный день "Желто-синие" завоевали 8 наград, включая одну золотую медаль — ее добыла пловчиха Елизавета Мерешко, которая триумфовала в заплыве на дистанции 50 м в/c в классе S6.

У фронтмена "Океана Эльзы" родился первенец

Музыкант и политик Святослав Вакарчук

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук впервые стал отцом — у него родился сын, которого назвали Иваном.

Человек, близкий к окружению Вакарчука, добавил, что артист встречается девушкой, родившей ему сына, уже около года, однако предпочитает их отношения не афишировать.