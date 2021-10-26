Итоги дня 26 октября: рекорд смертей от COVID-19, возвращение скифского золота, уход Меркель

Вечерний дайджест главных событий 26 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро вторника, 26 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев коронавируса, но при этом количество летальных исходов от COVID-19 достигло исторического максимума — впервые с начала пандемии за сутки умерло 734 человека.

Николаевская и Ровенская области со вторника перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Вместе с тем совсем скоро к ним могут присоединиться еще минимум 5 областей.

Украина отвоевала "скифское золото" у России

Скифское золото

Крымские артефакты, которые "задержались" в Нидерландах из-за оккупации Россией полуострова вернутся в Украину. Такое решение принял апелляционный суд в Амстердаме.

Украина понесла потерю в сражениях

ВСУ

Во вторник, 26 октября, в ходе боевых действий в зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военный, в то время как еще один пострадал.

"Байрактар" сделал первый боевой вылет на Донбассе

Bayraktar

Вооруженные силы Украины впервые применили беспилотник "Bayraktar". Целью была избрана артиллерийская установка оккупационных войск из которой велись обстрелы позиций ВСУ под Гранитным.

Меркель ушла после 16 лет на посту канцлера ФРГ

Меркель и Штайнмайер

После 16 лет на должности федерального канцлера Германии, Ангела Меркель покинула пост вместе с правительством.