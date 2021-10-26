Укр

Итоги дня 26 октября: рекорд смертей от COVID-19, возвращение скифского золота, уход Меркель

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Ключевые новости дня Новость обновлена 26 октября 2021, 22:16
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 26 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

По состоянию на утро вторника, 26 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев коронавируса, но при этом количество летальных исходов от COVID-19 достигло исторического максимума — впервые с начала пандемии за сутки умерло 734 человека.

Николаевская и Ровенская области со вторника перешли в "красную" зону эпидемической опасности. Вместе с тем совсем скоро к ним могут присоединиться еще минимум 5 областей.

Украина отвоевала "скифское золото" у России

Скифское золото
Скифское золото

Крымские артефакты, которые "задержались" в Нидерландах из-за оккупации Россией полуострова вернутся в Украину. Такое решение принял апелляционный суд в Амстердаме

Украина понесла потерю в сражениях

ВСУ
ВСУ

Во вторник, 26 октября, в ходе боевых действий в зоне ООС на Донбассе погиб один украинский военный, в то время как еще один пострадал.

"Байрактар" сделал первый боевой вылет на Донбассе

Bayraktar
Bayraktar

Вооруженные силы Украины впервые применили беспилотник "Bayraktar". Целью была избрана артиллерийская установка оккупационных войск из которой велись обстрелы позиций ВСУ под Гранитным.

Меркель ушла после 16 лет на посту канцлера ФРГ

Меркель и Штайнмайер
Меркель и Штайнмайер

После 16 лет на должности федерального канцлера Германии, Ангела Меркель покинула пост вместе с правительством.

Теги:
#Ангела Меркель #Донбасс #Коронавирус #ВСУ #Итоги дня #Covid-19
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Украина
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы
Дата публикации
Категория
"Bayraktar"
Bayraktar впервые применили на Донбассе против боевиков "ДНР" (видео)
Дата публикации
Категория
Екатерина Рожкова, Кирилл Шевченко и Андрей Пышный (слева направо)
"Телеграф" узнал, кого в ОП сватают на место нового главы Нацбанка
Дата публикации
Категория
Золотые экспонаты на выставке в Нидерландах, 2014 год.
Украина отвоевала "скифское золото" у России: подробности
Дата публикации
Категория
"Вечерний квартал" перестал нравиться украинцам
Популярность "95 квартала" после ухода Зеленского стремительно падает: украинцы начали реже смотреть шоу