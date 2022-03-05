Смерть полковника рф и уничтожение 5 российских вертолетов: свежая сводка Генштаба

Наши бойцы очистили украинское небо от вражеских самолетов и вертолетов

В Украине десятый день идет российско-украинская войны. Генерального штаба Вооруженных сил Украины поделился свежей сводкой о состоянии дел на фронте на момент 18:00 5 марта.

Передает Telegram-канал "Україна: оперативно".

Захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации по объектам гражданской инфраструктуры.

Сегодня противником был нанесен авиаудар по Белой Церкви, повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.

Активизировалась деятельность русских частных военных кампаний (ЧВК) по вербовке личного состава, имеющего опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеющая соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ЧВК Вагнер.

Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видео репортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.

На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.

Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

Сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 уничтожен. Сбито 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.

Добавим, что в субботу, 5 марта, в Волновахе, где должны были открыться гуманитарные коридоры для эвакуации украинцев, погиб один из главарей террористической группировки "ДНР" Владимир Жога, который более известен под позывным "Воха".

Тем временем скоро по всей россии пройдут похороны российских солдат, которых за десять дней войны в Украине погибло более 10 тысяч. На фоне больших потерь на фронте путин снова угрожает Украине.