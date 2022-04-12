Укр

У Зеленского сказали, какое слово Кремль ненавидит больше, чем "Украина"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Советник главы ОП Михаил Подоляк Новость обновлена 12 апреля 2022, 19:58
Советник главы ОП Михаил Подоляк

Оккупанты цинично уничтожают украинский Мариуполь, чтобы запугать людей.

В Офисе президента убеждены, что в Кремле сильнее слова "Украина" ненавидят украинский Мариуполь, по которому российская армия беспощадно бьет почти с самого начала войны.

Такое мнение в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Если Кремль и ненавидит сейчас что-то большее, чем Украина, то это слово "Мариуполь". 1,5 месяца наши защитники защищают город от российской орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют россию платить сверхвысокую цену", — написал Михаил Подоляк.

По его словам, украинские военные в Мариуполе сейчас заблокированы и испытывают проблемы с припасами. Руководство страны знает об этом и пытается сделать все, чтобы решить эту проблему. Однако публичного освещения планов и шагов по деблокированию Мариуполя не будет, чтобы не информировать врагов.

Напомним, что 11 апреля российские оккупанты атаковали Мариуполь неизвестным химическим веществом. Позже видео с пострадавшими показали в сети.

О возможности применения химического оружия в Мариуполе непосредственно заявляли в российских СМИ представители оккупационных властей ОРДЛО.

Напомним, в связи с опасностью украинский Минздрав выпустил ряд рекомендаций в зависимости от вида применяемого химического оружия. "Телеграф" также публиковал информацию про зарин — ядовитое вещество, которое применялось во время российской кампании в Сирии.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Мариуполь
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