путин сделал Украине "щедрое" предложение по вывозу зерна: подробности

В рф считают, что зерновой проблемы не существует

В пятницу, 3 июня, на 100-й день полномасштабного вторжения рф кровавый диктатор владимир путин заявил, что россия готова обеспечить вывоз украинского зерна из оккупированных портов Бердянска и Мариуполя.

Об этом глава кремля рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

президент рф уверяет, что россия якобы не препятствует вывозу украинского зерна за рубеж. Более того, по словам путина, есть несколько способов такого экспорта. Глава кремля добавил, что Украина для этого должна разминировать подходы к своим портам, а рф при этом не будет предпринимать никаких военных действий.

"Первый – пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря", — сказал путин.

Глава кремля заявил, что Украина также может вывозить зерно из портов, которые находятся под оккупацией рф.

"Второе – существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику", — добавил путин.

Кровавый диктатор считает, что Украина может вывозить зерно не морем через соседние страны — Румынию, Венгрию или Польшу. Не забыл путин и про Беларусь, добавив, что с режима александра лукашенко тогда нужно снять санкции.

"Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять, но это дело нескольких часов. Президент Беларуси ставит вопрос именно так. Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь", — заявил путин.

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Напомним, в конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рф заблокировала в украинских портах 22 миллиона тонн зерновых, что грозит миру масштабным продовольственным кризисом. На днях в россии на уровне ООН назвали условие для снятия морской блокады. В мид рф заявили, что готовы поставлять зерно всем нуждающемся, если Запад снимет санкции.

Добавим, что россияне воруют украинское зерно, которое из оккупированных частей южных областей нашей страны вывозится в Крым, где грузится на российские корабли и вывозится в третьи страны.