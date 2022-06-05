Остановит ли смерть путина войну россии против Украины: мнение экспертов

Вероятная скорая смерть российского диктатора вряд ли быстро повлияет на войну россии против Украины, считают эксперты.

В последние недели всё громче идут разговоры о вероятной смертельной болезни российского президента владимира путина. Ряд инсайдеров сообщили об онкологии диктатора.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы "Фейгин LIVE" предположил, что уход путина может прекратить войну россии против Украины и даже станет новым витком развития рф. Эксперты рассказали "Телеграфу", оправданы ли подобные надежды.

Постпутинским властям будет сложно развернуть войска

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подчеркивает, что в российской политической системе роль президента путина является доминирующей. Только он единолично принимает все принципиальные решения.

"Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял, что окончание войны зависит только от путина. И поэтому нужны переговоры с персональным участием российского президента", – напоминает эксперт.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Почему путин сейчас не пойдет на переговоры и не прекратит боевые действия Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" оценил новые слухи о возможной встрече Зеленского и путина

По его словам, существует теория, что после смерти путина новая российская власть захочет возложить всю вину за развязывание проигрышной войны только на одного человека и таким образом освободить себя от ответственности, а россию – от санкций.

"Однако эта теория зависит от планов и поведения Запада, а также от общественных настроений в самой россии. На сегодняшний день мотивация "победить в войне" для большинства российских элит и населения сильнее "сохранить жизнь и экономику". Поэтому и перед постпутинскими властями будет стоять общественный запрос на "войну до победного конца", и развернуть войска будет сложно, – прогнозирует Игорь Попов. – Многое будет зависеть и от персональных качеств и мотиваций нового руководства. Наибольший вес сегодня имеют "силовики", которых координирует председатель Совбеза рф Патрушев, а публично их настроения озвучивает экс-президент, экс-премьер, заместитель Патрушева – Медведев. Поэтому трансфер власти к "партии войны" может нести как окно возможностей для окончания войны, так и риск эскалации".

Эксперт уверен, что Украина вместе с союзниками должны иметь несколько планов на случай смены российского руководства. В том числе – неофициальные каналы коммуникации с основными группами влияния.

"В правильный момент грамотное персональное предложение может повлиять на принятие решения о прекращении войны", – поясняет Игорь Петренко.

Дело не в путине, а в имперстве как таковом

Политический эксперт Александр Антонюк считает, что после смерти путина война россии против Украины не остановится.

"Всё потому, что началась эта война даже не в 2014-м. Наши столетние войны с россией демонстрируют, что это – более глубинный уровень, нежели некие путинские комплексы касательно развала СССР, – отмечает эксперт. – Следует понимать, что сам путин – это лишь частичка целой системы, которая мечтала воссоздать некий СССР-2 сразу после его развала. Так что не следует упрощать. Давайте также вспомним, что Приднестровье (анклав, первую горячую точку на постсоветском пространстве) создали еще до путина. Еще важный момент. При Брежневе советские войска вошли в Афганистан. Затем генсеками были Черненко, Андропов, Горбачев – и лишь при нем произошел вывод войск, и то не сразу. А россия – это, по сути, правопреемник Советского Союза. В котором от перемены генсеков ситуация не особо менялась. И если завтра вместо путина править рф станет, к примеру, Патрушев, ничего кардинально не измениться".

По словам эксперта, геополитическая стратегия россии – имперство, имперские амбиции. И ради этого россияне готовы жить в нищете. Лишь бы бряцать оружием, пугать мир и захватывать новые территории.

"Мы видим фактическую аннексию россиянами Беларуси. Созданные рф горячие точки в Молдове, в Грузии, в Нагорном Карабахе. С 2014-го такие точки появились в Украине. В 2022-м на нас пошли открытой войной. И к этой войне россияне готовились масштабно и системно. Возможно – с 2004 года, после нашей Оранжевой революции. На чем держится путин? Он не является гением ни политической, ни военной мысли. Он типичный представитель русского шовинизма, который перерос в нацизм, – подчеркивает Александр Антонюк. – При этом многие опасаются, что убери завтра резко путина как символ – начнется смута и развал рф. И задача любого условного постпутина, преемника, следующего императора – максимально удержать россию в нынешних границах. К коим она причисляет Крым и (неофициально) Донбасс, а теперь уже и части Херсонской и Запорожской областей. И как только мы начнем возвращать свое, встанет вопрос – будет ли система, которая смогла восстановиться после развала СССР, нам мешать? Думаю, что будет".

Завершение войны – многослойный пирог

Александр Антонюк считает, что разговоры о том, будто смерть путина остановит войну – это попытка выдать желаемое за действительное.

"Да, путину желает смерти весь цивилизованный мир, да, он стал олицетворением зла. Но есть коллективная ответственность, коллективная система, которая удерживает население рф в рамках тотальной пропаганды и глубокой нищеты. Если говорить о всей россии, а не только о Москве и Петербурге, которых эта россия кормит. К тому же, режим держится на полиции и спецслужбах. И эти два органа финансируются – и будут финансироваться Кремлем – до последнего. Пока не рухнет весь режим, вся россия. Так что война продолжится, независимо от жизни или смерти путина. Потому что в империи имя императора особого значения не имеет", – подчеркивает эксперт.

К тому же, продолжает он, когда мы говорим о завершении войны – надо понимать, что она всегда завершается мирным договором или капитуляцией одной из сторон.

"С нашей стороны подписывать мирный договор без возврата всех территорий и акваторий – будет считаться именно капитуляцией. А заморозка конфликта – это не прекращение войны, а лишь переход из одной фазы в другую, которая рано или поздно перейдет в "горячую". Также важны репарации. Потому завершение войны – многослойный пирог, всё тут намного сложнее, чем просто смерть путина", – уверен Александр Антонюк.

Более того – по его мнению, нельзя российско-украинскую войну рассматривать исключительно как региональную, локальную.

"Очень похоже, что это действительно начало Третьей мировой войны, которая по завершению нашей фазы перейдет в другую точку мира, – считает эксперт. – Мы входим в фазу войн".

Согласно некоторым инсайдам, российскому диктатору осталось жить максимум несколько лет.

Также "Телеграф" сообщал о предположении, что владимир путин уже может быть мертв, а вместо него на официальных встречах появляется двойник.