Конгрессвумен хочет заблокировать "зерновой договор"

В Украине считают, что конгрессвумен Виктория Спартц своими заявления касательно "зерновой сделки" в Стамбуле сеет раздор в стране и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами.

Соответствующее заявление доступно на сайте Министерства иностранніх дел Украины. В МИД подчеркнули, что Спартц пыталась "нанести сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также взорвать глобальную продовольственную безопасность".

"Украина не участвовала бы в никаких договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря", — подчеркнули в МИД Украины.

Напомним, Спартц призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша приостановить "зерновое соглашение", пока Украина не получит надлежащих мер безопасности.

"Я очень разочарована отсутствием активной деятельности ООН по стабилизации ситуации в Украине. Последняя "зерновая сделка" была провальной. И мы только что видели, что произошло с провальной договоренностью ООН относительно украинских бойцов Азовстали", — написала Спартц.

Напомним, в начале июля Спартц заявила, что имеет информацию о том, что глава ОП Украины Андрей Ермак может быть связан с россией, однако конкретных фактов озвучивать не стала, хотя передала их в Белый дом. В МИД Украины тогда сравнили слова Виктории с заявлениями российской пропаганды. Добавим, что 23 июля Спартц набросилась на Ермака с новыми обвинениями.