Укр

россия продвигается на юге и прикрывает тылы росгвардией: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Бои продолжаются Новость обновлена 24 августа 2022, 07:00
Бои продолжаются

Оккупанты не останавливаются в ракетных обстрелах и атаках как вдоль линии фронта, так и вглубь Украины

Российские войска продолжают атаковать Украину, но коллаборанты с ранее оккупированных земель Луганской области воевать за рф, вероятно, больше не хотят. На Луганщину направляют силы росгвардии якобы "для обеспечения безопасности" в тылу.

То, что эти части будут переведены из других регионов Украины, по мнению исследователей Института изучения войны, это будет способствовать неудачам россии в значительных территориальных продвижениях. Атаки враг не прекращал как в районе Бахмута, так и от оккупированного Донецка.

На юге Украины также непростая ситуация — оккупанты добились незначительного успеха восточнее Николаева и на северо-западе Херсонщины. Украинские силы не останавливают удаленных ударов по линиям коммуникаций и российским объектам.

Карта боевых действий в Украине 24 августа 2022
Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

За последние сутки наземных атак на этом направлении не зафиксировано. Россияне продолжают авиаудары и обстрелы. Удалось также геолоцировать кадры артиллерийской дуэли в районе Святогорска. По мнению аналитиков, россияне заняли позиции в парке Святые горы и не пересекли Северский Донец в районе Пришиба.

Северск

россия безостановочно обстреливает город и его окрестности из артиллерии.

Бахмут

Оккупанты продолжают атаковать к северо-востоку и югу от Бахмута. Бои продолжаются в Соледаре, с юга враг атакует из-под Кодемы и Зайцево. Есть вероятность того, что Кодему окружили с трех сторон — об этом заявляют в российском Минобороны, в украинском Генштабе отмечались атаки на населенный пункт с трех направлений.

Донецк

Враг пытается прорваться и продвинуться в сторону Первомайского, Невельского и Красногоровки. Также цель оккупантов — окружить Авдеевку, российские военные заявляют о контроле над 3/4 Марьинки.

На юго-запад от Донецка враг продолжает атаковать и пытаться улучшить позиции в районе Новомихайловки и Золотой нивы. Наступление продолжается в районе Угледара.

Карта боевых действий Донбасс 24 августа 2022
Карта боев на востоке

Харьков

Российские оккупанты не пытались атаковать в сторону Харькова. По сообщениям местных властей украинские военные атаковали россиян в районе Дементьевки. Враг продолжает наносить авиаудары, обстреливать ракетами и артиллерией Харьков и область.

Карта боевых действий Харьков 24 августа 2022
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты заявляют о полном захвате Благодатного к востоку от Николаева, они также объявили о продвижении на три километра за линию фронта. Враг также заявляет о продвижении от Александровки Херсонской области. Бои разворачиваются в Благодатовке судя по местам геолокации доступных кадров. Украинские военные продолжают бить по складам и опорным пунктам российских сил. Враг пытается восстановить переправу через Днепр, в частности сделать наплавной мост. Ситуация на ЗАЭС и в окрестностях продолжает оставаться напряженной — оккупанты обстреливают зольники ТЭЦ, которая находится поблизости, что может вызвать выброс радиоактивной пыли.

Карта боевых действий Херсон 24 августа 2022
Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что день Независимости в Украине начался с массового ракетного обстрела Харькова, Днепра (сообщается об одном попадании в городе), Запорожья — в городе ударили по инфраструктурным объектам. О возможности усиления ракетных обстрелов ранее предупреждали как военные, так и политики.

Теги:
#Николаев #Карта #Херсон #Авдеевка #Бахмут