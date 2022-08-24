россия продвигается на юге и прикрывает тылы росгвардией: свежие карты боев в Украине

Оккупанты не останавливаются в ракетных обстрелах и атаках как вдоль линии фронта, так и вглубь Украины

Российские войска продолжают атаковать Украину, но коллаборанты с ранее оккупированных земель Луганской области воевать за рф, вероятно, больше не хотят. На Луганщину направляют силы росгвардии якобы "для обеспечения безопасности" в тылу.

То, что эти части будут переведены из других регионов Украины, по мнению исследователей Института изучения войны, это будет способствовать неудачам россии в значительных территориальных продвижениях. Атаки враг не прекращал как в районе Бахмута, так и от оккупированного Донецка.

На юге Украины также непростая ситуация — оккупанты добились незначительного успеха восточнее Николаева и на северо-западе Херсонщины. Украинские силы не останавливают удаленных ударов по линиям коммуникаций и российским объектам.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

За последние сутки наземных атак на этом направлении не зафиксировано. Россияне продолжают авиаудары и обстрелы. Удалось также геолоцировать кадры артиллерийской дуэли в районе Святогорска. По мнению аналитиков, россияне заняли позиции в парке Святые горы и не пересекли Северский Донец в районе Пришиба.

Северск

россия безостановочно обстреливает город и его окрестности из артиллерии.

Бахмут

Оккупанты продолжают атаковать к северо-востоку и югу от Бахмута. Бои продолжаются в Соледаре, с юга враг атакует из-под Кодемы и Зайцево. Есть вероятность того, что Кодему окружили с трех сторон — об этом заявляют в российском Минобороны, в украинском Генштабе отмечались атаки на населенный пункт с трех направлений.

Донецк

Враг пытается прорваться и продвинуться в сторону Первомайского, Невельского и Красногоровки. Также цель оккупантов — окружить Авдеевку, российские военные заявляют о контроле над 3/4 Марьинки.

На юго-запад от Донецка враг продолжает атаковать и пытаться улучшить позиции в районе Новомихайловки и Золотой нивы. Наступление продолжается в районе Угледара.

Карта боев на востоке

Харьков

Российские оккупанты не пытались атаковать в сторону Харькова. По сообщениям местных властей украинские военные атаковали россиян в районе Дементьевки. Враг продолжает наносить авиаудары, обстреливать ракетами и артиллерией Харьков и область.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты заявляют о полном захвате Благодатного к востоку от Николаева, они также объявили о продвижении на три километра за линию фронта. Враг также заявляет о продвижении от Александровки Херсонской области. Бои разворачиваются в Благодатовке судя по местам геолокации доступных кадров. Украинские военные продолжают бить по складам и опорным пунктам российских сил. Враг пытается восстановить переправу через Днепр, в частности сделать наплавной мост. Ситуация на ЗАЭС и в окрестностях продолжает оставаться напряженной — оккупанты обстреливают зольники ТЭЦ, которая находится поблизости, что может вызвать выброс радиоактивной пыли.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что день Независимости в Украине начался с массового ракетного обстрела Харькова, Днепра (сообщается об одном попадании в городе), Запорожья — в городе ударили по инфраструктурным объектам. О возможности усиления ракетных обстрелов ранее предупреждали как военные, так и политики.